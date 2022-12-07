https://ria.ru/20221207/artemovsk-1836845592.html
Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску - РИА Новости, 07.12.2022
Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:43
2022-12-07T07:43
2022-12-07T08:58
специальная военная операция на украине
андрей марочко
артемовск
киев
донбасс
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ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.По словам Марочко, большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери. Остальные пока находятся в резерве командования.На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск в наступлении на Артемовск. По его словам, вскоре возможно оперативное окружение города. Советник Пушилина Игорь Климовский добавил, что украинская армия отводит из города тяжелую технику и укрепляется на запасных рубежах, при этом она несет тяжелые потери. В сводке Минобороны за 4 декабря также говорилось об успешном наступлении в этом районе, ВСУ за сутки потеряли там около 50 человек.Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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андрей марочко, артемовск, киев, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Артемовск, Киев, Донбасс
07:43 07.12.2022 (обновлено: 08:58 07.12.2022)
Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска
ЛУГАНСК, 7 дек — РИА Новости. Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район Артемовска, заявил РИА Новости офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.
"В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для Вооруженных формирований Украины", — сказал он.
По словам Марочко, большую часть украинских бойцов сразу направили в зону активных боевых действий, чтобы восполнить безвозвратные и санитарные потери. Остальные пока находятся в резерве командования.
На прошлой неделе временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск в наступлении на Артемовск. По его словам, вскоре возможно оперативное окружение города. Советник Пушилина Игорь Климовский добавил, что украинская армия отводит из города тяжелую технику и укрепляется на запасных рубежах, при этом она несет тяжелые потери. В сводке Минобороны за 4 декабря также говорилось об успешном наступлении в этом районе, ВСУ за сутки потеряли там около 50 человек.
Артемовск (Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР
к северу от Горловки
. Через него проходит сеть автомобильных и железных дорог. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.