https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год - РИА Новости, 07.12.2022

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:33

2022-12-07T10:33

2022-12-07T10:33

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", - говорится в сообщении.Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.

https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, аэрофлот