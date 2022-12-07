https://ria.ru/20221207/aeroflot-1836877183.html
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:33
2022-12-07T10:33
2022-12-07T10:33
россия
аэрофлот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35421/70/354217097_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_7b6206e7c37500cdfc7fb9a4c1f9c053.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", - говорится в сообщении.Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.
https://ria.ru/20221126/aeroflot-1834396763.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/35421/70/354217097_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_b768cae397c6d0e2dec4a096ff203640.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аэрофлот
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", - говорится в сообщении.
Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот
" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.
Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.
Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.