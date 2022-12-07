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"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
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"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год - РИА Новости, 07.12.2022
"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:33
2022-12-07T10:33
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика."Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", - говорится в сообщении.Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.
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Артем Смирнов
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россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот
10:33 07.12.2022
 

"Аэрофлот" открывает продажу билетов по субсидируемым тарифам на 2023 год

© РИА Новости / Георгий Куролесин / Перейти в медиабанкАэрофлот
Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Георгий Куролесин
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Аэрофлот
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 7 декабря открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год, говорится в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с 7 декабря 2022 года открывает продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год", - говорится в сообщении.
Самолеты Аэрофлота на летном поле - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 05:57Туризм
"Аэрофлот" запустил рейсы из Владивостока в Таиланд
Как уточняется, специальные тарифы действуют на прямые рейсы авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", а также компании "Аврора", выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.
Забронировать и оформить билеты по субсидируемым тарифам можно на официальном сайте "Аэрофлота", без посещения офиса продаж авиакомпании.
Полеты будут выполняться в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа и программы субсидированных перевозок для льготных категорий граждан.
 
РоссияАэрофлот
 
 
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