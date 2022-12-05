https://ria.ru/20221205/zhile-1836337072.html

Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот

Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2022

Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот

В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить из областного бюджета 340 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:37

2022-12-05T10:37

2022-12-05T10:37

липецкая область

игорь артамонов

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить из областного бюджета 340 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, соответствующие расходы бюджета уже поддержали депутаты Липецкого облсовета на заседании профильного комитета. Предполагается, что жилищные сертификаты получат около стачеловек. Артамонов напомнил, что новый областной закон, предусматривающий выделение оставшимся без попечения родителей детям-сиротам жилищного сертификта на самостоятельное приобретение жилья был принят в апреле этого года. Таким правом уже воспользовались 29 человек. "Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Этот сертификат позволит ускоренными темпами решить проблему по предоставлению жилья детям-сиротам в Липецкой области в ближайшие несколько лет. Ожидающие своей очереди могут не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221201/modernizatsiya-1835622349.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, жилье