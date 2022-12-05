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Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2022
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Липецкая область
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Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот
Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот - РИА Новости, 05.12.2022
Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот
В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить из областного бюджета 340 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:37
2022-12-05T10:37
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить из областного бюджета 340 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, соответствующие расходы бюджета уже поддержали депутаты Липецкого облсовета на заседании профильного комитета. Предполагается, что жилищные сертификаты получат около стачеловек. Артамонов напомнил, что новый областной закон, предусматривающий выделение оставшимся без попечения родителей детям-сиротам жилищного сертификта на самостоятельное приобретение жилья был принят в апреле этого года. Таким правом уже воспользовались 29 человек. "Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Этот сертификат позволит ускоренными темпами решить проблему по предоставлению жилья детям-сиротам в Липецкой области в ближайшие несколько лет. Ожидающие своей очереди могут не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, жилье
Липецкая область, Игорь Артамонов, Жилье
10:37 05.12.2022
 

Липецкие власти выделят 340 млн рублей на жилье для детей-сирот

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ЛИПЕЦК, 5 дек - РИА Новости. В 2023 году на предоставление жилищных сертификатов детям-сиротам планируется выделить из областного бюджета 340 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, соответствующие расходы бюджета уже поддержали депутаты Липецкого облсовета на заседании профильного комитета. Предполагается, что жилищные сертификаты получат около стачеловек.
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Артамонов напомнил, что новый областной закон, предусматривающий выделение оставшимся без попечения родителей детям-сиротам жилищного сертификта на самостоятельное приобретение жилья был принят в апреле этого года. Таким правом уже воспользовались 29 человек.
"Мы используем все доступные нам механизмы для ускорения процесса обеспечения сирот жильём. Этот сертификат позволит ускоренными темпами решить проблему по предоставлению жилья детям-сиротам в Липецкой области в ближайшие несколько лет. Ожидающие своей очереди могут не только получить недвижимость, но и выбрать квартиру", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
 
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