https://ria.ru/20221205/zelenskiy-1836516292.html

В США поймали Зеленского на лжи о России

В США поймали Зеленского на лжи о России - РИА Новости, 05.12.2022

В США поймали Зеленского на лжи о России

Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:07

2022-12-05T20:07

2022-12-05T23:41

в мире

украина

большая двадцатка

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, а также подчеркнул что "не будет никакого "Минска-3", поскольку это якобы дало бы России время для наращивания сил."Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — отметил Снайдер.По его словам, киевские политики уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем только для оттягивания времени. Сам Зеленский тоже не стремился выполнить обязательства, данные украинской стороной, подытожил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Зеленского на G20, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.Позже президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих отметил, что в 2014 году Москва искренне верила, что удастся найти решение украинского кризиса в рамках минских договоренностей.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Украинские политики постоянно затягивали выполнение "Минска-2" и даже заявляли, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.

https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html

https://ria.ru/20221205/ukraina-1836496990.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, большая двадцатка, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия