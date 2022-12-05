20:07 05.12.2022 (обновлено: 23:41 05.12.2022)
В США поймали Зеленского на лжи о России
The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.
В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, а также подчеркнул что "не будет никакого "Минска-3", поскольку это якобы дало бы России время для наращивания сил.
"Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — отметил Снайдер.
По его словам, киевские политики уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем только для оттягивания времени. Сам Зеленский тоже не стремился выполнить обязательства, данные украинской стороной, подытожил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Зеленского на G20, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Позже президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих отметил, что в 2014 году Москва искренне верила, что удастся найти решение украинского кризиса в рамках минских договоренностей.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Украинские политики постоянно затягивали выполнение "Минска-2" и даже заявляли, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.