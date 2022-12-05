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В США поймали Зеленского на лжи о России - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zelenskiy-1836516292.html
В США поймали Зеленского на лжи о России
В США поймали Зеленского на лжи о России - РИА Новости, 05.12.2022
В США поймали Зеленского на лжи о России
Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:07
2022-12-05T23:41
в мире
украина
большая двадцатка
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, а также подчеркнул что "не будет никакого "Минска-3", поскольку это якобы дало бы России время для наращивания сил."Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — отметил Снайдер.По его словам, киевские политики уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем только для оттягивания времени. Сам Зеленский тоже не стремился выполнить обязательства, данные украинской стороной, подытожил он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Зеленского на G20, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.Позже президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих отметил, что в 2014 году Москва искренне верила, что удастся найти решение украинского кризиса в рамках минских договоренностей.Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Украинские политики постоянно затягивали выполнение "Минска-2" и даже заявляли, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.
https://ria.ru/20221205/ssha-1836457656.html
https://ria.ru/20221205/ukraina-1836462199.html
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в мире, украина, большая двадцатка, владимир зеленский, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия
В мире, Украина, Большая двадцатка, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия
20:07 05.12.2022 (обновлено: 23:41 05.12.2022)
 
В США поймали Зеленского на лжи о России

The Responsible Statecraft: слова Зеленского о Минских соглашениях противоречат истории

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений, заявил журналист Тед Снайдер в статье для издания Института ответственного государственного управления Куинси The Responsible Statecraft.
В середине ноября Зеленский во время онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, а также подчеркнул что "не будет никакого "Минска-3", поскольку это якобы дало бы России время для наращивания сил.
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"Слова Зеленского на Бали, хотя и были дипломатически точно подобраны для его целевой аудитории, не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина", — отметил Снайдер.
По его словам, киевские политики уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем только для оттягивания времени. Сам Зеленский тоже не стремился выполнить обязательства, данные украинской стороной, подытожил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выступление Зеленского на G20, заявил, что такие слова подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Позже президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих отметил, что в 2014 году Москва искренне верила, что удастся найти решение украинского кризиса в рамках минских договоренностей.
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривали прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу. Украинские политики постоянно затягивали выполнение "Минска-2" и даже заявляли, что этот план действий носит только рекомендательный, а не обязательный характер.
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