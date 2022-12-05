Рейтинг@Mail.ru
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/zasedanie-1836433106.html
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества - РИА Новости, 05.12.2022
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:20
2022-12-05T15:20
в мире
вячеслав володин
одкб
госдума рф
дом союзов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сближение и гармонизация национальных законодательств – главный приоритет Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Сегодня у нас с вами в повестке – десять проектов модельных актов... Сегодняшнее заседание для нас отчасти прорывное в плане законотворчества. Когда мы говорим о принятии модельных законов, модельных актов, когда мы говорим о гармонизации законодательства, сегодня, действительно, сделано очень много", - сказал он в понедельник на совместном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.В число модельных законов вошли в том числе "О проекте Рекомендаций по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса" и "О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ по вопросам деятельности Организации ".В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
https://ria.ru/20221205/soblyudenie-1836421103.html
https://ria.ru/20221205/kbto-1836417535.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вячеслав володин, одкб, госдума рф, дом союзов
В мире, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ, Дом союзов
15:20 05.12.2022
 
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества

Спикер Госдумы Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сближение и гармонизация национальных законодательств – главный приоритет Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Сегодня у нас с вами в повестке – десять проектов модельных актов... Сегодняшнее заседание для нас отчасти прорывное в плане законотворчества. Когда мы говорим о принятии модельных законов, модельных актов, когда мы говорим о гармонизации законодательства, сегодня, действительно, сделано очень много", - сказал он в понедельник на совместном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:47
ПА ОДКБ призвала к соблюдению Женевского протокола о запрете ядовитых газов
В число модельных законов вошли в том числе "О проекте Рекомендаций по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса" и "О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ по вопросам деятельности Организации ".
В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
Заседание Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:40
Парламентская Ассамблея ОДКБ отметила возрастающую роль КБТО
 
В миреВячеслав ВолодинОДКБГосдума РФДом союзов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала