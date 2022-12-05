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Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества - РИА Новости, 05.12.2022
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:20
2022-12-05T15:20
2022-12-05T15:20
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Сближение и гармонизация национальных законодательств – главный приоритет Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Сегодня у нас с вами в повестке – десять проектов модельных актов... Сегодняшнее заседание для нас отчасти прорывное в плане законотворчества. Когда мы говорим о принятии модельных законов, модельных актов, когда мы говорим о гармонизации законодательства, сегодня, действительно, сделано очень много", - сказал он в понедельник на совместном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.В число модельных законов вошли в том числе "О проекте Рекомендаций по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса" и "О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ по вопросам деятельности Организации ".В понедельник в Колонном зале Дома Союзов состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
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в мире, вячеслав володин, одкб, госдума рф, дом союзов
В мире, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ, Дом союзов
Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
Спикер Госдумы Володин: заседание ПА ОДКБ стало прорывным в плане законотворчества
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Заседание Парламентской Ассамблеи ОДКБ в понедельник стало прорывным в плане законотворчества, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сближение и гармонизация национальных законодательств – главный приоритет Парламентской Ассамблеи ОДКБ. Сегодня у нас с вами в повестке – десять проектов модельных актов... Сегодняшнее заседание для нас отчасти прорывное в плане законотворчества. Когда мы говорим о принятии модельных законов, модельных актов, когда мы говорим о гармонизации законодательства, сегодня, действительно, сделано очень много", - сказал он в понедельник на совместном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
В число модельных законов вошли в том числе "О проекте Рекомендаций по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса" и "О проекте Рекомендаций по гармонизации законодательства государств - членов ОДКБ по вопросам деятельности Организации ".
В понедельник в Колонном зале Дома Союзов
состоялось совместное заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.