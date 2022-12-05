https://ria.ru/20221205/zasedanie-1836399402.html

Суд отложил заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса

Суд отложил заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса - РИА Новости, 05.12.2022

Суд отложил заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса

Суд в Кемерово отложил до среды заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, продлив его задержание до 72 часов, сообщает... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:52

2022-12-05T13:52

2022-12-05T14:08

кемерово

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

происшествия

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КЕМЕРОВО, 5 дек – РИА Новости. Суд в Кемерово отложил до среды заседание по аресту экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, продлив его задержание до 72 часов, сообщает пресс-служба Центрального районного суда.Ранее в местных Telegram-каналах появилось сообщение о том, что бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина задержали представители силового блока. Сообщалось, что Телегин ушел в отставку 5 августа "по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья".Позднее в суде подтвердили, что по ходатайству следователя будет рассматриваться вопрос о заключении Телегина под стражу."Постановлением суда от 05.12.2022 г. судебное заседание по разрешению ходатайства следователя СУСК по Кемеровской области-Кузбассу об избрании обвиняемому Телегину Вячеславу Николаевичу меры пресечения в виде заключения под стражу отложено до 7 декабря, 14 часов 00 минут, с продлением срока задержания обвиняемого до 72 часов", – говорится в релизе.Статья, по которой обвиняется Телегин, по-прежнему не называется.Телегин был назначен на должность заместителя губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу в мае 2018 года, затем стал первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса. С 2010 по 2018 годы Телегин был главой Ленинск-Кузнецкого городского округа.

https://ria.ru/20221123/mitvol-1833601385.html

https://ria.ru/20221129/uss-1835038267.html

кемерово

кемеровская область

ленинск-кузнецкий

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кемерово, кемеровская область, ленинск-кузнецкий, происшествия