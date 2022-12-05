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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье - РИА Новости, 05.12.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье

Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T01:58

2022-12-05T01:58

2022-12-05T01:58

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

запорожская область

страна.ua

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Издание также опубликовало видеозапись, на которой слышен взрыв.

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запорожье, киев, запорожская область, страна.ua