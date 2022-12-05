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Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье - РИА Новости, 05.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/zaporozhe-1836298411.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье - РИА Новости, 05.12.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье
Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:58
2022-12-05T01:58
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
страна.ua
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Издание также опубликовало видеозапись, на которой слышен взрыв.
запорожье
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запорожье, киев, запорожская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Киев, Запорожская область, Страна.ua
01:58 05.12.2022
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Запорожье

"Страна.ua": звуки взрывов слышны в городе Запорожье

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, расположенном в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
Издание также опубликовало видеозапись, на которой слышен взрыв.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеКиевЗапорожская областьСтрана.ua
 
 
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