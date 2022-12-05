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Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря - РИА Новости, 05.12.2022
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Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря
Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря - РИА Новости, 05.12.2022
Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря
Госдума на пленарном заседании 8 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный, в том числе, на приведение в соответствие с... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:34
2022-12-05T20:34
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 8 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный, в том числе, на приведение в соответствие с Конституцией РФ закона о Счетной палате, сообщил РИА Новости источник.Законопроектом приводятся в соответствие с Конституцией РФ положения о назначении и освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ."Законопроекты о Счетной палате… во втором чтении планируют рассмотреть на пленарном заседании 8 декабря", - сказал собеседник агентства.
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
20:34 05.12.2022
 
Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря

Источник: Госдума на пленарном заседании 8 декабря рассмотрит проект о Счетной палате

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 8 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный, в том числе, на приведение в соответствие с Конституцией РФ закона о Счетной палате, сообщил РИА Новости источник.
Законопроектом приводятся в соответствие с Конституцией РФ положения о назначении и освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ.
"Законопроекты о Счетной палате… во втором чтении планируют рассмотреть на пленарном заседании 8 декабря", - сказал собеседник агентства.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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