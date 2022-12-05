https://ria.ru/20221205/zakonoproekt-1836520939.html

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря - РИА Новости, 05.12.2022

Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря

Госдума на пленарном заседании 8 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный, в том числе, на приведение в соответствие с... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:34

2022-12-05T20:34

2022-12-05T20:34

политика

россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании 8 декабря планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный, в том числе, на приведение в соответствие с Конституцией РФ закона о Счетной палате, сообщил РИА Новости источник.Законопроектом приводятся в соответствие с Конституцией РФ положения о назначении и освобождении от должности председателя Счетной палаты РФ."Законопроекты о Счетной палате… во втором чтении планируют рассмотреть на пленарном заседании 8 декабря", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221205/mrot-1836487485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, россия, госдума рф