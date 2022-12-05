https://ria.ru/20221205/zakon-1836471260.html

Член СПЧ предложит принять закон по поддержке приграничных территорий

Член СПЧ предложит принять закон по поддержке приграничных территорий - РИА Новости, 05.12.2022

Член СПЧ предложит принять закон по поддержке приграничных территорий

Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил РИА Новости, что среди тем, которые он хотел бы обсудить на встрече СПЧ с президентом РФ... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:12

2022-12-05T17:12

общество

александр брод

владимир путин

россия

украина

белгородская область

европейский суд по правам человека (еспч)

совет европы

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод заявил РИА Новости, что среди тем, которые он хотел бы обсудить на встрече СПЧ с президентом РФ Владимиром Путиным, - необходимость разработать федеральный закон о поддержке приграничных территорий РФ, так как восстановление жилья, объектов, помощь пострадавшим требует дополнительных средств.Встреча Путина с членами СПЧ состоится 7 декабря в онлайн-режиме."У меня несколько тем заготовлено. Первое – приграничные территории, которые регулярно обстреливает Украина <…>. Я хотел сказать, что считаю важным подготовку федерального закона о дополнительной поддержке приграничных территорий, потому что восстановление жилья, специальных объектов, поддержка пострадавших требует дополнительных средств", - сказал Брод.Член СПЧ рассказал, что побывал в Белгородской области, ЛНР и отметил, что подобный закон на региональном уровне приняли в Курской области."Хотелось рассказать о том, как оказывается социальная поддержка пострадавшим, как отселяется население в другие регионы России, о том, как слаженно действуют органы власти и население сохраняет выдержку, консолидацию", - сообщил Брод.Кроме того, правозащитник хочет обратить внимание участников встречи на обращения, которые связаны с решениями судов."Есть проблемные моменты, и необходимо продолжать совершенствовать правосудие, и повышать квалификацию судейского конкурса, и более внимательно относиться к ходатайствам адвокатов, которые указывают на реальные нарушения, допущенные в ходе следствия, в ходе судебных рассмотрений", - сказал Брод.Также Брод сообщил, что еще одной интересующей его темой будет создание наднационального органа, аналогичного ЕСПЧ. По его словам, после выхода РФ из Совета Европы российские граждане не могут пользоваться инструментами ЕСПЧ, что тоже "определенная сложность", так как есть случаи, когда граждане не согласны с решениями Верховного суда, и должен быть международный суд, где будет возможность обжаловать вердикт."Хотелось бы спросить президента, как он видит этот институт и как дальше будут развиваться события по его созданию", - поделился правозащитник.Помимо этого, Брод планирует затронуть вопрос защиты прав соотечественников за рубежом. Русофобия за границей, по данным члена СПЧ, идет "волнообразно", если в марте русофобская риторика носила единичный характер и звучала "из уст маргинальных политиков, то сейчас это стало "мейнстримом"."Я вообще считаю, что дискриминация жителей России за рубежом требует закрепления законодательных актов и дополнительных мер реагирования", - подчеркнул Брод.

https://ria.ru/20221122/plennye-1833429874.html

https://ria.ru/20221119/komissiya-1832730925.html

https://ria.ru/20221117/spch-1832189632.html

россия

украина

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общество, александр брод, владимир путин, россия, украина, белгородская область, европейский суд по правам человека (еспч), совет европы