https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836484443.html

В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции

В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции - РИА Новости, 05.12.2022

В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в понедельник о задержании в Одессе трех человек по подозрению в создании преступной организации и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:44

2022-12-05T17:44

2022-12-05T17:44

в мире

одесса

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835228089_151:0:3575:1926_1920x0_80_0_0_e98025d745653ff78931762b8993e679.jpg

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в понедельник о задержании в Одессе трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений.Ранее в понедельник украинское издание "Страна" сообщало о проведении обысков в здании администрации Одессы."Задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация – часть 1 статья 255, часть 3 статьи 369 УК Украины. Сейчас речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников организации", - написало НАБУ в своем Telegram-канале.По данным следствия, осенью 2021 года после разоблачения преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного исключения имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. По данным антикоррупционного бюро, организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых – взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом."Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета", - заявляет бюро.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

https://ria.ru/20221026/korruptsiya-1826919119.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)