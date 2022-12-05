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В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции - РИА Новости, 05.12.2022
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В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции
В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции - РИА Новости, 05.12.2022
В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в понедельник о задержании в Одессе трех человек по подозрению в создании преступной организации и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:44
2022-12-05T17:44
в мире
одесса
украина
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в понедельник о задержании в Одессе трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений.Ранее в понедельник украинское издание "Страна" сообщало о проведении обысков в здании администрации Одессы."Задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация – часть 1 статья 255, часть 3 статьи 369 УК Украины. Сейчас речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников организации", - написало НАБУ в своем Telegram-канале.По данным следствия, осенью 2021 года после разоблачения преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного исключения имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. По данным антикоррупционного бюро, организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых – взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом."Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета", - заявляет бюро.
https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html
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в мире, одесса, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Одесса, Украина, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
17:44 05.12.2022
 
В Одессе задержали трех человек по подозрению в коррупции

В Одессе НАБУ задержало трех человек по подозрению в создании преступной организации

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило в понедельник о задержании в Одессе трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений.
Ранее в понедельник украинское издание "Страна" сообщало о проведении обысков в здании администрации Одессы.
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"Задержали трех человек по подозрению в создании преступной организации и совершении коррупционных преступлений в Одессе. Предварительная правовая квалификация – часть 1 статья 255, часть 3 статьи 369 УК Украины. Сейчас речь идет о двух организаторах и их доверенном лице. Однако следствие устанавливает и других участников организации", - написало НАБУ в своем Telegram-канале.
По данным следствия, осенью 2021 года после разоблачения преступной организации, специализировавшейся на коррупционных схемах незаконного исключения имущества из коммунальной собственности Одессы, в городе появилась новая. По данным антикоррупционного бюро, организация взяла под контроль практически все вопросы экономической жизни города, среди которых – взаимодействие с застройщиками, закупки за счет местного бюджета, деятельность коммунальных предприятий, другие аспекты взаимодействия с бизнесом.
"Для бесперебойности реализации поставленных целей организаторы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета", - заявляет бюро.
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В миреОдессаУкраинаНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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