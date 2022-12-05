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Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца - РИА Новости, 05.12.2022
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Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца
Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца - РИА Новости, 05.12.2022
Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца
Погранслужба Белоруссии задержала на границе гражданина Германии, который проник в республику, чтобы получить статус беженца, сообщила пресс-служба белорусского РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:24
2022-12-05T15:24
в мире
германия
белоруссия
польша
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Погранслужба Белоруссии задержала на границе гражданина Германии, который проник в республику, чтобы получить статус беженца, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета."Вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что иностранец является гражданином Германии", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник.Причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине, отметили в погранкомитете.
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в мире, германия, белоруссия, польша
В мире, Германия, Белоруссия, Польша
15:24 05.12.2022
 
Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца

В Белоруссии задержали гражданина Германии, проникшего в республику для статуса беженца

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкБелорусские пограничники
Белорусские пограничники - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Белорусские пограничники. Архивное фото
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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Погранслужба Белоруссии задержала на границе гражданина Германии, который проник в республику, чтобы получить статус беженца, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета.
"Вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что иностранец является гражданином Германии", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник.
Причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине, отметили в погранкомитете.
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