https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836434465.html

Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца

Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца - РИА Новости, 05.12.2022

Гражданин Германии пересек границу Белоруссии ради статуса беженца

Погранслужба Белоруссии задержала на границе гражданина Германии, который проник в республику, чтобы получить статус беженца, сообщила пресс-служба белорусского РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:24

2022-12-05T15:24

2022-12-05T15:24

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МИНСК, 5 дек - РИА Новости. Погранслужба Белоруссии задержала на границе гражданина Германии, который проник в республику, чтобы получить статус беженца, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета."Вблизи границы с Польшей 4 декабря белорусский пограничный наряд задержал мужчину, который сразу же обратился с ходатайством о предоставлении статуса беженца в нашей стране. В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что иностранец является гражданином Германии", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник.Причиной своего решения поменять место жительства он назвал ухудшающиеся условия жизни на родине, отметили в погранкомитете.

https://ria.ru/20221204/bezhentsy-1836231121.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, германия, белоруссия, польша