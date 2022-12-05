Рейтинг@Mail.ru
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836429738.html
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве - РИА Новости, 05.12.2022
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве
Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:12
2022-12-05T15:13
в мире
россия
таиланд
самара
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары.Как пояснил заместитель главы управления Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России. Сейчас начался процесс экстрадиции мужчины в Россию для предъявления ему обвинений.Как сообщает местная газета Bangkok Post, иммиграционная полиция установила, что мужчина проживал в Паттайе.По прибытии в Россию, мужчине будет предъявлено обвинение в заказном убийстве. В случае признания вины, Гужин может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.В 2017 году в Самаре было совершено покушение на местного жителя. По версии следствия, покушение было заказным. Правоохранительным ведомством были установлены два организатора преступления - Андрей Маклаев и Игорь Гужин, которому удалось покинуть Россию в 2019 году.
https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html
россия
таиланд
самара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, таиланд, самара, новости - туризм
В мире, Россия, Таиланд, Самара, Новости - Туризм
15:12 05.12.2022 (обновлено: 15:13 05.12.2022)
 
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве

В Таиланде задержали россиянина, подозреваемого в заказном убийстве жителя Самары

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Паттайе
Полиция в Паттайе - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Паттайе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары.
Как пояснил заместитель главы управления Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России. Сейчас начался процесс экстрадиции мужчины в Россию для предъявления ему обвинений.
Как сообщает местная газета Bangkok Post, иммиграционная полиция установила, что мужчина проживал в Паттайе.
По прибытии в Россию, мужчине будет предъявлено обвинение в заказном убийстве. В случае признания вины, Гужин может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.
В 2017 году в Самаре было совершено покушение на местного жителя. По версии следствия, покушение было заказным. Правоохранительным ведомством были установлены два организатора преступления - Андрей Маклаев и Игорь Гужин, которому удалось покинуть Россию в 2019 году.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
2 декабря, 15:55
Задержанного в Италии сына губернатора Усса перевели под домашний арест
 
В миреРоссияТаиландСамараНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала