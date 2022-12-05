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В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве

В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве - РИА Новости, 05.12.2022

В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве

Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T15:12

2022-12-05T15:12

2022-12-05T15:13

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары.Как пояснил заместитель главы управления Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России. Сейчас начался процесс экстрадиции мужчины в Россию для предъявления ему обвинений.Как сообщает местная газета Bangkok Post, иммиграционная полиция установила, что мужчина проживал в Паттайе.По прибытии в Россию, мужчине будет предъявлено обвинение в заказном убийстве. В случае признания вины, Гужин может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.В 2017 году в Самаре было совершено покушение на местного жителя. По версии следствия, покушение было заказным. Правоохранительным ведомством были установлены два организатора преступления - Андрей Маклаев и Игорь Гужин, которому удалось покинуть Россию в 2019 году.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, таиланд, самара, новости - туризм