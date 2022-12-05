https://ria.ru/20221205/zaderzhanie-1836429738.html
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве - РИА Новости, 05.12.2022
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве
Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T15:12
2022-12-05T15:12
2022-12-05T15:13
в мире
россия
таиланд
самара
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Иммиграционное управление Таиланда сообщило о задержании 51-летнего гражданина РФ Игоря Гужина, подозреваемого в заказе на убийство жителя Самары.Как пояснил заместитель главы управления Пантхана Нучанарт, с запросом на арест Гужина обратилось в тайский МИД посольство России. Сейчас начался процесс экстрадиции мужчины в Россию для предъявления ему обвинений.Как сообщает местная газета Bangkok Post, иммиграционная полиция установила, что мужчина проживал в Паттайе.По прибытии в Россию, мужчине будет предъявлено обвинение в заказном убийстве. В случае признания вины, Гужин может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению.В 2017 году в Самаре было совершено покушение на местного жителя. По версии следствия, покушение было заказным. Правоохранительным ведомством были установлены два организатора преступления - Андрей Маклаев и Игорь Гужин, которому удалось покинуть Россию в 2019 году.
https://ria.ru/20221202/uss-1835916144.html
россия
таиланд
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, таиланд, самара, новости - туризм
В мире, Россия, Таиланд, Самара, Новости - Туризм
15:12 05.12.2022 (обновлено: 15:13 05.12.2022)
В Таиланде задержали россиянина, объявленного в розыск по делу об убийстве
В Таиланде задержали россиянина, подозреваемого в заказном убийстве жителя Самары