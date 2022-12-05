https://ria.ru/20221205/yunesko-1837173263.html

В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО

В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022

В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО

Минприроды РФ работает над тем, чтобы включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще шесть природных объектов России, включая Командорские острова и... РИА Новости, 08.12.2022

2022-12-05T18:16

2022-12-05T18:16

2022-12-08T12:28

юнеско

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минприроды РФ работает над тем, чтобы включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще шесть природных объектов России, включая Командорские острова и Башкирский Урал, сообщили в пресс-службе министерства.На сегодняшний день в списке наследия ЮНЕСКО 20 культурных и 11 природных объектов России. К природным объектам относятся: девственные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, природный комплекс заповедника Остров Врангеля, плато Путорана, Ленские столбы, "Ландшафты Даурии"."Минприроды России работает над тем, чтобы число таких объектов продолжало расти. В предварительный список ЮНЕСКО включены ещё шесть территорий. Это Магаданский заповедник, Командорские острова, Большое Васюганское болото, Красноярские столбы, Ильменские горы, Башкирский Урал и природно-культурный комплекс "Заповедное Кеноозёрье", - следует из сообщения.Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия проходит в Казани 4-9 декабря. В нем принимают участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также из Абхазии, Южной Осетии.

https://ria.ru/20221205/observatorii-1836387664.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юнеско, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия