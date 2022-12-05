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В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022
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В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО
В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО - РИА Новости, 08.12.2022
В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО
Минприроды РФ работает над тем, чтобы включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще шесть природных объектов России, включая Командорские острова и... РИА Новости, 08.12.2022
2022-12-05T18:16
2022-12-08T12:28
юнеско
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минприроды РФ работает над тем, чтобы включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще шесть природных объектов России, включая Командорские острова и Башкирский Урал, сообщили в пресс-службе министерства.На сегодняшний день в списке наследия ЮНЕСКО 20 культурных и 11 природных объектов России. К природным объектам относятся: девственные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, природный комплекс заповедника Остров Врангеля, плато Путорана, Ленские столбы, "Ландшафты Даурии"."Минприроды России работает над тем, чтобы число таких объектов продолжало расти. В предварительный список ЮНЕСКО включены ещё шесть территорий. Это Магаданский заповедник, Командорские острова, Большое Васюганское болото, Красноярские столбы, Ильменские горы, Башкирский Урал и природно-культурный комплекс "Заповедное Кеноозёрье", - следует из сообщения.Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия проходит в Казани 4-9 декабря. В нем принимают участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также из Абхазии, Южной Осетии.
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юнеско, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия
ЮНЕСКО, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Россия
18:16 05.12.2022 (обновлено: 12:28 08.12.2022)
 
В России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО

Минприроды: в России может вырасти число объектов природного наследия ЮНЕСКО

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНациональный парк "Ленские столбы" в Якутии
Национальный парк Ленские столбы в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Ленские столбы" в Якутии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Минприроды РФ работает над тем, чтобы включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО еще шесть природных объектов России, включая Командорские острова и Башкирский Урал, сообщили в пресс-службе министерства.
На сегодняшний день в списке наследия ЮНЕСКО 20 культурных и 11 природных объектов России. К природным объектам относятся: девственные леса Коми, вулканы Камчатки, озеро Байкал, Золотые горы Алтая, Западный Кавказ, Центральный Сихотэ-Алинь, Убсунурская котловина, природный комплекс заповедника Остров Врангеля, плато Путорана, Ленские столбы, "Ландшафты Даурии".
"Минприроды России работает над тем, чтобы число таких объектов продолжало расти. В предварительный список ЮНЕСКО включены ещё шесть территорий. Это Магаданский заповедник, Командорские острова, Большое Васюганское болото, Красноярские столбы, Ильменские горы, Башкирский Урал и природно-культурный комплекс "Заповедное Кеноозёрье", - следует из сообщения.
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия вступила в силу в 1975 году. На основе этого документа началась международная практика сохранения и популяризации объектов культурного и природного наследия.
Международный форум к 50-летию Конвенции об охране всемирного наследия проходит в Казани 4-9 декабря. В нем принимают участие около 1 тысячи делегатов из стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, а также из Абхазии, Южной Осетии.
ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
5 декабря, 13:20Республика Татарстан
Любимова ожидает, что обсерватории КФУ включат в Всемирное наследие ЮНЕСКО
 
ЮНЕСКОМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Россия
 
 
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