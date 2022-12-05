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СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ярославле

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022

СК возбудил уголовное дело после взрыва в доме в Ярославле

Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в Ярославле после взрыва бытового газа в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:29

2022-12-05T08:29

2022-12-05T08:29

происшествия

ярославль

ярославская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбуждено в Ярославле после взрыва бытового газа в жилом доме, сообщает СУСК по Ярославской области.Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован.СУСК уточняет, что пострадавший - 40-летний местный житель, в настоящий момент он госпитализирован в медицинское учреждение."По факту произошедшего <...> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - информирует следственное управление.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Прокуратура Ярославской области информирует, что организовала проверку в связи с происшествием."В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304986.html

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ярославль

ярославская область

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происшествия, ярославль, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)