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Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.12.2022
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Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей
Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.12.2022
Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей
Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тысяч рублей, РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T06:20
2022-12-05T08:19
происшествия
жилье
наталья комарова
александр куренков (мчс)
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщила глава Югры Наталья Комарова."У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся режим чрезвычайной ситуации, то выплачивается единовременная помощь на семью - в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы - легкой, средней, тяжелой степени тяжести - соответствующие единовременные выплаты - 100, 300, 500 тысяч рублей. И когда, не дай Бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда - 1 миллион рублей", - сказала Комарова, заявление которой приводится в Telegram-канале мэрии."До 10 утра сегодня департамент социального развития внесет в правительство автономного округа проект нормативного правового акта по этому решению", - добавила глава Югры.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек, из них шесть погибли, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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происшествия, жилье, наталья комарова, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Наталья Комарова, Александр Куренков (МЧС), Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
06:20 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
 
Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей

Правительство Югры выделит по миллиону рублей семьям погибших при взрыве в Нижневартовске

© Фото : пресс-служба администрации НижневартовскаНа месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщила глава Югры Наталья Комарова.
"У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся режим чрезвычайной ситуации, то выплачивается единовременная помощь на семью - в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы - легкой, средней, тяжелой степени тяжести - соответствующие единовременные выплаты - 100, 300, 500 тысяч рублей. И когда, не дай Бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда - 1 миллион рублей", - сказала Комарова, заявление которой приводится в Telegram-канале мэрии.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
05:44
В МЧС назвали причину взрыва в Нижневартовске
"До 10 утра сегодня департамент социального развития внесет в правительство автономного округа проект нормативного правового акта по этому решению", - добавила глава Югры.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек, из них шесть погибли, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
02:55
Двое пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске получили ожоги 90% тела
 
ПроисшествияЖильеНаталья КомароваАлександр Куренков (МЧС)НижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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