https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304986.html

Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей

Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей - РИА Новости, 05.12.2022

Семьи погибших при взрыве в Нижневартовске получат по миллиону рублей

Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тысяч рублей, РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T06:20

2022-12-05T06:20

2022-12-05T08:19

происшествия

жилье

наталья комарова

александр куренков (мчс)

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Родственники погибших при частичном обрушении дома в Нижневартовске получат выплату в 1 миллион рублей, семьям пострадавших будет выплачено по 100 тысяч рублей, сообщила глава Югры Наталья Комарова."У нас действует решение о том, что когда граждане попадают в ситуацию, характеризующуюся режим чрезвычайной ситуации, то выплачивается единовременная помощь на семью - в размере 100 тысяч рублей. В данном случае, когда люди получают определенные травмы - легкой, средней, тяжелой степени тяжести - соответствующие единовременные выплаты - 100, 300, 500 тысяч рублей. И когда, не дай Бог, погиб человек в результате ЧС, то тогда - 1 миллион рублей", - сказала Комарова, заявление которой приводится в Telegram-канале мэрии."До 10 утра сегодня департамент социального развития внесет в правительство автономного округа проект нормативного правового акта по этому решению", - добавила глава Югры.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, пострадали 15 человек, из них шесть погибли, пять госпитализированы. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836304145.html

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836300541.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, наталья комарова, александр куренков (мчс), нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске