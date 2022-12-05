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Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв - РИА Новости, 05.12.2022
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Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв
Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв - РИА Новости, 05.12.2022
Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв
Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, сообщается в РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:12
2022-12-05T08:19
происшествия
жилье
наталья комарова
нижневартовск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижневартовске
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, сообщается в официальном Тelegram-канале правительства региона.Ранее стало известно, что на место происшествия прибыла губернатор Югры. Размещенные в пункте временного пребывания жители города обеспечены горячим питанием, им оказывают психологическую и медицинскую помощь."Наталья Комарова, губернатор Югры дала первые поручения: К 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей, расписать все, что необходимо людям. Предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе, который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших. Принять решение по расселению в течение двух дней", - говорится в сообщении.Кроме того, губернатор поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
https://ria.ru/20221205/vzryv-1836298113.html
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происшествия, жилье, наталья комарова, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске
Происшествия, Жилье, Наталья Комарова, Нижневартовск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижневартовске
02:12 05.12.2022 (обновлено: 08:19 05.12.2022)
 
Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв

Губернатор Югры Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв

© предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Дух огня"Губернатор Югры Наталья Комарова
Губернатор Югры Наталья Комарова
© предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Дух огня"
Губернатор Югры Наталья Комарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, сообщается в официальном Тelegram-канале правительства региона.
Ранее стало известно, что на место происшествия прибыла губернатор Югры. Размещенные в пункте временного пребывания жители города обеспечены горячим питанием, им оказывают психологическую и медицинскую помощь.
На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
01:51
Пострадавших при взрыве газа в Нижневартовске доставили в Сургут
"Наталья Комарова, губернатор Югры дала первые поручения: К 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей, расписать все, что необходимо людям. Предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе, который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших. Принять решение по расселению в течение двух дней", - говорится в сообщении.
Кроме того, губернатор поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
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ПроисшествияЖильеНаталья КомароваНижневартовскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв газа в доме в Нижневартовске
 
 
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