https://ria.ru/20221205/vzryv-1836299289.html

Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв

Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв - РИА Новости, 05.12.2022

Комарова поручила принять решение о расселении жильцов дома, где был взрыв

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, сообщается в РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:12

2022-12-05T02:12

2022-12-05T08:19

происшествия

жилье

наталья комарова

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова поручила в течение двух дней принять решение о расселении жильцов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газа, сообщается в официальном Тelegram-канале правительства региона.Ранее стало известно, что на место происшествия прибыла губернатор Югры. Размещенные в пункте временного пребывания жители города обеспечены горячим питанием, им оказывают психологическую и медицинскую помощь."Наталья Комарова, губернатор Югры дала первые поручения: К 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей, расписать все, что необходимо людям. Предоставить информацию по жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе, который можно приобрести, чтобы разместить пострадавших. Принять решение по расселению в течение двух дней", - говорится в сообщении.Кроме того, губернатор поручила всем муниципалитетам проверить продавцов и заправщиков газовых баллонов.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, три человека могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836298113.html

https://ria.ru/20221204/vzryv-1836262548.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, наталья комарова, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске