РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022"

Коллективная экспозиция 30 компаний-экспортеров РФ под брендом "Made in Russia" принимает участие в международной выставке "Здравоохранение-2022" в Москве

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Коллективная экспозиция 30 компаний-экспортеров РФ под брендом "Made in Russia" принимает участие в международной выставке "Здравоохранение-2022" в Москве, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).В понедельник, 5 декабря, в "Экспоцентре" открылась международная выставка "Здравоохранение 2022". На выставке впервые организована коллективная экспозиция отечественных экспортеров под брендом "Made in Russia"."В состав коллективной экспозиции, площадь которой превысила 700 квадратных метров, вошли 30 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности... Посетители экспозиции смогут познакомиться с широким ассортиментом материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции", - отмечается в сообщенииОжидается, что в течение работы выставки, с 5 по 9 декабря, участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.Как рассказали в РЭЦ, в церемонии открытия выставки приняли участие первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и гендиректор "Экспоцентр" Алексей Вялкин. В рамках официального обхода выставки старший вице-президент РЭЦ продемонстрировал гостям работу сервисов цифровой платформы "Мой экспорт", обеспечивающих доступ из одной точки к государственным и иным услугам по сопровождению экспортеров на всех этапах деятельности.

