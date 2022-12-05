Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022" - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/vystavka-1836461134.html
РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022"
РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022" - РИА Новости, 05.12.2022
РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022"
Коллективная экспозиция 30 компаний-экспортеров РФ под брендом "Made in Russia" принимает участие в международной выставке "Здравоохранение-2022" в Москве,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:50
2022-12-05T16:50
россия
российский экспортный центр (рэц)
виктор фисенко
василий осьмаков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Коллективная экспозиция 30 компаний-экспортеров РФ под брендом "Made in Russia" принимает участие в международной выставке "Здравоохранение-2022" в Москве, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).В понедельник, 5 декабря, в "Экспоцентре" открылась международная выставка "Здравоохранение 2022". На выставке впервые организована коллективная экспозиция отечественных экспортеров под брендом "Made in Russia"."В состав коллективной экспозиции, площадь которой превысила 700 квадратных метров, вошли 30 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности... Посетители экспозиции смогут познакомиться с широким ассортиментом материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции", - отмечается в сообщенииОжидается, что в течение работы выставки, с 5 по 9 декабря, участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.Как рассказали в РЭЦ, в церемонии открытия выставки приняли участие первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и гендиректор "Экспоцентр" Алексей Вялкин. В рамках официального обхода выставки старший вице-президент РЭЦ продемонстрировал гостям работу сервисов цифровой платформы "Мой экспорт", обеспечивающих доступ из одной точки к государственным и иным услугам по сопровождению экспортеров на всех этапах деятельности.
https://ria.ru/20221205/vystavka-1836418887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_304:0:3033:2047_1920x0_80_0_0_b30fdbb24285e8468b116da7b3d8b4e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российский экспортный центр (рэц), виктор фисенко, василий осьмаков
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Виктор Фисенко, Василий Осьмаков
16:50 05.12.2022
 

РЭЦ: экспозиция Made in Russia участвует в выставке "Здравоохранение-2022"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Коллективная экспозиция 30 компаний-экспортеров РФ под брендом "Made in Russia" принимает участие в международной выставке "Здравоохранение-2022" в Москве, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
В понедельник, 5 декабря, в "Экспоцентре" открылась международная выставка "Здравоохранение 2022". На выставке впервые организована коллективная экспозиция отечественных экспортеров под брендом "Made in Russia".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 14:43
РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока
"В состав коллективной экспозиции, площадь которой превысила 700 квадратных метров, вошли 30 отечественных предприятий медицинской и фармацевтической промышленности... Посетители экспозиции смогут познакомиться с широким ассортиментом материалов и технологий для лабораторной и функциональной диагностики, терапии и хирургии, реабилитационного оборудования, средств автоматизации медицины, оснащения медицинских учреждений, лечебных и оздоровительных препаратов, ортопедических средств и другим ассортиментом продукции", - отмечается в сообщении
Ожидается, что в течение работы выставки, с 5 по 9 декабря, участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 200 переговоров с потенциальными партнерами из-за рубежа.
Как рассказали в РЭЦ, в церемонии открытия выставки приняли участие первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко, первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков, старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков и гендиректор "Экспоцентр" Алексей Вялкин. В рамках официального обхода выставки старший вице-президент РЭЦ продемонстрировал гостям работу сервисов цифровой платформы "Мой экспорт", обеспечивающих доступ из одной точки к государственным и иным услугам по сопровождению экспортеров на всех этапах деятельности.
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Виктор ФисенкоВасилий Осьмаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала