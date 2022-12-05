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РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока - РИА Новости, 05.12.2022
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РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока
РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока - РИА Новости, 05.12.2022
РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока
Свыше 10 российских компаний-экспортеров из России принимают участие в строительной выставке "The Big 5 Show 2022", которая проходит в Дубае, сообщил в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T14:43
2022-12-05T14:43
российский экспортный центр (рэц)
россия
ближний восток
дубай
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Свыше 10 российских компаний-экспортеров из России принимают участие в строительной выставке "The Big 5 Show 2022", которая проходит в Дубае, сообщил в понедельник Российский экспортный центр (РЭЦ).Выставка "Big 5" более 40 лет является не только деловой и коммуникационной платформой для строительной индустрии, но и отправной точкой для выхода компаний на строительный рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В мероприятии участвуют свыше 3 тысяч участников из более 80 стран."В понедельник, 5 декабря, в Дубае открылась крупнейшая на Ближнем Востоке строительная выставка – "The Big 5 Show 2022". В этом году в российской национальной экспозиции под "зонтиком" Made in Russia участвуют 14 экспортеров", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что компании из России представляют герметизирующие и плитные материалы, продукцию деревообработки, композитные строительные материалы, информационные технологии и другую продукцию в области строительства.В течение выставки с 5 по 8 декабря участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 150 встреч с потенциальными покупателями.
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российский экспортный центр (рэц), россия, ближний восток, дубай
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Ближний Восток, Дубай
14:43 05.12.2022
 

РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на мероприятии "Стратегия одного окна" в Москве
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Свыше 10 российских компаний-экспортеров из России принимают участие в строительной выставке "The Big 5 Show 2022", которая проходит в Дубае, сообщил в понедельник Российский экспортный центр (РЭЦ).
Выставка "Big 5" более 40 лет является не только деловой и коммуникационной платформой для строительной индустрии, но и отправной точкой для выхода компаний на строительный рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В мероприятии участвуют свыше 3 тысяч участников из более 80 стран.
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"В понедельник, 5 декабря, в Дубае открылась крупнейшая на Ближнем Востоке строительная выставка – "The Big 5 Show 2022". В этом году в российской национальной экспозиции под "зонтиком" Made in Russia участвуют 14 экспортеров", - говорится в сообщении.
В РЭЦ отметили, что компании из России представляют герметизирующие и плитные материалы, продукцию деревообработки, композитные строительные материалы, информационные технологии и другую продукцию в области строительства.
В течение выставки с 5 по 8 декабря участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 150 встреч с потенциальными покупателями.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияБлижний ВостокДубай
 
 
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