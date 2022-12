https://ria.ru/20221205/vystavka-1836418887.html

РЭЦ: компании РФ принимают участие в строительной выставке Ближнего Востока

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Свыше 10 российских компаний-экспортеров из России принимают участие в строительной выставке "The Big 5 Show 2022", которая проходит в Дубае, сообщил в понедельник Российский экспортный центр (РЭЦ).Выставка "Big 5" более 40 лет является не только деловой и коммуникационной платформой для строительной индустрии, но и отправной точкой для выхода компаний на строительный рынок Ближнего Востока и Северной Африки (MENA). В мероприятии участвуют свыше 3 тысяч участников из более 80 стран."В понедельник, 5 декабря, в Дубае открылась крупнейшая на Ближнем Востоке строительная выставка – "The Big 5 Show 2022". В этом году в российской национальной экспозиции под "зонтиком" Made in Russia участвуют 14 экспортеров", - говорится в сообщении.В РЭЦ отметили, что компании из России представляют герметизирующие и плитные материалы, продукцию деревообработки, композитные строительные материалы, информационные технологии и другую продукцию в области строительства.В течение выставки с 5 по 8 декабря участники экспозиции "Made in Russia" проведут более 150 встреч с потенциальными покупателями.

