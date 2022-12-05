https://ria.ru/20221205/vyruchka-1836009998.html
Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выручку в полтора раза
Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выручку в полтора раза - РИА Новости, 05.12.2022
Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили выручку в полтора раза
Совокупная выручка компаний, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", по итогам трех кварталов текущего года увеличилась... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:14
2022-12-05T11:14
2022-12-05T11:14
владимир ефимов (правительство москвы)
экономика
коммерческая недвижимость
москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совокупная выручка компаний, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", по итогам трех кварталов текущего года увеличилась почти на 60% к прошлогоднему уровню, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За девять месяцев 2022 года объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ превысила 31 миллиард рублей, что на 58% больше, чем годом ранее. При этом по итогам первых двух кварталов компании заработали 17 миллиардов рублей: то есть за третий квартал они почти удвоили эту сумму", – сказал вице-мэр, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.Лидерами по росту объемов выручки стали производители микроэлектроники, которые за указанный период заработали свыше 12 миллиардов рублей. На втором месте оказались производители медицинского оборудования и биофармакологических препаратов (10 миллиардов рублей), на третьем - информационно-коммуникационные компании (4 миллиарда рублей).Всего, по данным ОЭЗ "Технополис Москва", ее резиденты с начала своей деятельности заработали более 163 миллиардов рублей. Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Также действуют льготы по аренде земли.
https://ria.ru/20221129/vyruchka-1834884554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир ефимов (правительство москвы) , экономика, коммерческая недвижимость, москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Экономика, Коммерческая недвижимость, Москва
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Совокупная выручка компаний, являющихся резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", по итогам трех кварталов текущего года увеличилась почти на 60% к прошлогоднему уровню, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"За девять месяцев 2022 года объем выручки компаний-резидентов ОЭЗ превысила 31 миллиард рублей, что на 58% больше, чем годом ранее. При этом по итогам первых двух кварталов компании заработали 17 миллиардов рублей: то есть за третий квартал они почти удвоили эту сумму", – сказал вице-мэр
, которого цитирует пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Лидерами по росту объемов выручки стали производители микроэлектроники, которые за указанный период заработали свыше 12 миллиардов рублей. На втором месте оказались производители медицинского оборудования и биофармакологических препаратов (10 миллиардов рублей), на третьем - информационно-коммуникационные компании (4 миллиарда рублей).
Всего, по данным ОЭЗ "Технополис Москва", ее резиденты с начала своей деятельности заработали более 163 миллиардов рублей. Резиденты ОЭЗ освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, а также таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них снижена до 2%. Также действуют льготы по аренде земли.