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Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022
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Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле
Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022
Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле
Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле получат выплаты, комиссия также проведет оценку ущерба, причиненного гражданам, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:48
2022-12-05T16:48
происшествия
ярославская область
россия
ярославль
михаил евраев
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле получат выплаты, комиссия также проведет оценку ущерба, причиненного гражданам, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.Как сообщало ГУМЧС РФ по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял Евраев. СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)."Объявлен муниципальный (режим) ЧС по данному дому. Это означает, что каждый член семьи получит выплату 13 тысяч рублей из областного бюджета, кто, соответственно, является пострадавшим в этом доме. Дальше нужно сказать о том, что комиссия проведет оценку ущерба. Займет такая работа примерно неделю. После этого, если будут требоваться какие-то дополнительные выплаты, то они также будут сделаны", - сказал Евраев.
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происшествия, ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Россия, Ярославль, Михаил Евраев, Следственный комитет России (СК РФ)
16:48 05.12.2022
 
Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле

Евраев: власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле

© ГУ МЧС по Ярославской областиВзрыв в Ярославле
Взрыв в Ярославле
© ГУ МЧС по Ярославской области
Взрыв в Ярославле
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле получат выплаты, комиссия также проведет оценку ущерба, причиненного гражданам, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.
Как сообщало ГУМЧС РФ по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял Евраев. СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
"Объявлен муниципальный (режим) ЧС по данному дому. Это означает, что каждый член семьи получит выплату 13 тысяч рублей из областного бюджета, кто, соответственно, является пострадавшим в этом доме. Дальше нужно сказать о том, что комиссия проведет оценку ущерба. Займет такая работа примерно неделю. После этого, если будут требоваться какие-то дополнительные выплаты, то они также будут сделаны", - сказал Евраев.
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Вчера, 11:34
Власти назвали причину взрыва газа в жилом доме в Ярославле
 
ПроисшествияЯрославская областьРоссияЯрославльМихаил ЕвраевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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