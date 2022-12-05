https://ria.ru/20221205/vyplaty-1836460333.html

Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле

Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле - РИА Новости, 05.12.2022

Власти окажут помощь жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа в Ярославле

Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле получат выплаты, комиссия также проведет оценку ущерба, причиненного гражданам, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:48

2022-12-05T16:48

2022-12-05T16:48

происшествия

ярославская область

россия

ярославль

михаил евраев

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836309109_0:120:640:480_1920x0_80_0_0_56ba6bde3c9e70ce353c9fdf13913738.jpg

РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Ярославле получат выплаты, комиссия также проведет оценку ущерба, причиненного гражданам, сообщил журналистам губернатор Михаил Евраев.Как сообщало ГУМЧС РФ по Ярославской области, газ взорвался в жилом доме на улице Кузнецова в понедельник около 6.15, частично рухнули чердачные перекрытия и кровля, пострадал один человек, он в реанимации. Еще одна женщина эвакуирована в больницу. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял Евраев. СК возбудил уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)."Объявлен муниципальный (режим) ЧС по данному дому. Это означает, что каждый член семьи получит выплату 13 тысяч рублей из областного бюджета, кто, соответственно, является пострадавшим в этом доме. Дальше нужно сказать о том, что комиссия проведет оценку ущерба. Займет такая работа примерно неделю. После этого, если будут требоваться какие-то дополнительные выплаты, то они также будут сделаны", - сказал Евраев.

https://ria.ru/20221205/vzryv-1836353681.html

ярославская область

россия

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославская область, россия, ярославль, михаил евраев, следственный комитет россии (ск рф)