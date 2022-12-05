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Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее - РИА Новости, 05.12.2022
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Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее - РИА Новости, 05.12.2022
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее
Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:58
2022-12-05T19:05
общество
мария львова-белова
александр тимонин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова."Когда волонтерством занимаются взрослые - это одно, а когда волонтерством занимаются дети - это вызов нам, взрослым. И это ощущение того, что от вас очень много зависит, от каждого, вне зависимости от возраста… Я уверена, что если людей и детей, которые помогают, будет больше, то наша страна будет счастливее и мир добрее", - сказала Львова-Белова на международной премии "Мы вместе".Омбудсмен добавила, что вспоминает свою "волонтерскую юность", слушая истории номинантов.Она также наградила Александра Тимонина с проектом "Дом надежды" в номинации "Большая перемена".
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общество, мария львова-белова, александр тимонин, россия
Общество, Мария Львова-Белова, Александр Тимонин, Россия
18:58 05.12.2022 (обновлено: 19:05 05.12.2022)
 
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее

Омбудсмен Львова-Белова: Россия станет счастливее, если будет больше волонтеров

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Когда волонтерством занимаются взрослые - это одно, а когда волонтерством занимаются дети - это вызов нам, взрослым. И это ощущение того, что от вас очень много зависит, от каждого, вне зависимости от возраста… Я уверена, что если людей и детей, которые помогают, будет больше, то наша страна будет счастливее и мир добрее", - сказала Львова-Белова на международной премии "Мы вместе".
Омбудсмен добавила, что вспоминает свою "волонтерскую юность", слушая истории номинантов.
Она также наградила Александра Тимонина с проектом "Дом надежды" в номинации "Большая перемена".
Президент РФ В. Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 18:29Специальная военная операция на Украине
Путин назвал помощь волонтеров семьям военных востребованной
 
ОбществоМария Львова-БеловаАлександр ТимонинРоссия
 
 
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