https://ria.ru/20221205/volontery-1836503301.html
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее - РИА Новости, 05.12.2022
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее
Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T18:58
2022-12-05T18:58
2022-12-05T19:05
общество
мария львова-белова
александр тимонин
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова."Когда волонтерством занимаются взрослые - это одно, а когда волонтерством занимаются дети - это вызов нам, взрослым. И это ощущение того, что от вас очень много зависит, от каждого, вне зависимости от возраста… Я уверена, что если людей и детей, которые помогают, будет больше, то наша страна будет счастливее и мир добрее", - сказала Львова-Белова на международной премии "Мы вместе".Омбудсмен добавила, что вспоминает свою "волонтерскую юность", слушая истории номинантов.Она также наградила Александра Тимонина с проектом "Дом надежды" в номинации "Большая перемена".
https://ria.ru/20221205/putin-1836496148.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мария львова-белова, александр тимонин, россия
Общество, Мария Львова-Белова, Александр Тимонин, Россия
18:58 05.12.2022 (обновлено: 19:05 05.12.2022)
Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее
Омбудсмен Львова-Белова: Россия станет счастливее, если будет больше волонтеров
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
"Когда волонтерством занимаются взрослые - это одно, а когда волонтерством занимаются дети - это вызов нам, взрослым. И это ощущение того, что от вас очень много зависит, от каждого, вне зависимости от возраста… Я уверена, что если людей и детей, которые помогают, будет больше, то наша страна будет счастливее и мир добрее", - сказала Львова-Белова на международной премии "Мы вместе".
Омбудсмен добавила, что вспоминает свою "волонтерскую юность", слушая истории номинантов.
Она также наградила Александра Тимонина с проектом "Дом надежды" в номинации "Большая перемена".