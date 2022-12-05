https://ria.ru/20221205/volontery-1836503301.html

Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее

Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее - РИА Новости, 05.12.2022

Львова-Белова считает, что волонтерство сделает Россию счастливее

Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T18:58

2022-12-05T18:58

2022-12-05T19:05

общество

мария львова-белова

александр тимонин

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия станет счастливее и мир добрее, если будет больше волонтеров, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова."Когда волонтерством занимаются взрослые - это одно, а когда волонтерством занимаются дети - это вызов нам, взрослым. И это ощущение того, что от вас очень много зависит, от каждого, вне зависимости от возраста… Я уверена, что если людей и детей, которые помогают, будет больше, то наша страна будет счастливее и мир добрее", - сказала Львова-Белова на международной премии "Мы вместе".Омбудсмен добавила, что вспоминает свою "волонтерскую юность", слушая истории номинантов.Она также наградила Александра Тимонина с проектом "Дом надежды" в номинации "Большая перемена".

https://ria.ru/20221205/putin-1836496148.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, мария львова-белова, александр тимонин, россия