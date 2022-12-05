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Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:34
2022-12-05T11:34
2022-12-05T11:34
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они новогодние праздники.Варианты ответа были: да; пока нет, но скоро начну; в этом году не буду; я никогда их не планирую.В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не планируют новогодние праздники. Так проголосовали 39% опрошенных. Не будут строить планы на Новый год в этом году — около 24%. При этом 19% пользователей ответили, что они уже запланировали новогодние праздники. А 16% подписчиков, что еще не начали, но собираются.В комментариях пользователи отметили, что для них празднование Нового года является важной традицией, поэтому они стараются заранее подготовиться к нему.
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Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники
Пользователи ВКонтакте ответили, планируют ли они заранее новогодние праздники
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они новогодние праздники.
Варианты ответа были: да; пока нет, но скоро начну; в этом году не буду; я никогда их не планирую.
В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не планируют новогодние праздники. Так проголосовали 39% опрошенных. Не будут строить планы на Новый год в этом году — около 24%. При этом 19% пользователей ответили, что они уже запланировали новогодние праздники. А 16% подписчиков, что еще не начали, но собираются.
В комментариях пользователи отметили, что для них празднование Нового года является важной традицией, поэтому они стараются заранее подготовиться к нему.