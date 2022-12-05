Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221205/vkontakte-1836353772.html
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники - РИА Новости, 05.12.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:34
2022-12-05T11:34
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764878016_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_b8d84c1cab484f9a5e38efda1d688871.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они новогодние праздники.Варианты ответа были: да; пока нет, но скоро начну; в этом году не буду; я никогда их не планирую.В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не планируют новогодние праздники. Так проголосовали 39% опрошенных. Не будут строить планы на Новый год в этом году — около 24%. При этом 19% пользователей ответили, что они уже запланировали новогодние праздники. А 16% подписчиков, что еще не начали, но собираются.В комментариях пользователи отметили, что для них празднование Нового года является важной традицией, поэтому они стараются заранее подготовиться к нему.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764878016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90817a2de876acd6500c871d9f3ce0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте
11:34 05.12.2022
 
Пользователи ВКонтакте рассказали о планах на новогодние праздники

Пользователи ВКонтакте ответили, планируют ли они заранее новогодние праздники

© Depositphotos.com / Syda_ProductionsДевушка сидит перед телевизором на Новый Год
Девушка сидит перед телевизором на Новый Год - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, планируют ли они новогодние праздники.
Варианты ответа были: да; пока нет, но скоро начну; в этом году не буду; я никогда их не планирую.
В итоге большинство подписчиков ответили, что никогда не планируют новогодние праздники. Так проголосовали 39% опрошенных. Не будут строить планы на Новый год в этом году — около 24%. При этом 19% пользователей ответили, что они уже запланировали новогодние праздники. А 16% подписчиков, что еще не начали, но собираются.
В комментариях пользователи отметили, что для них празднование Нового года является важной традицией, поэтому они стараются заранее подготовиться к нему.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала