https://ria.ru/20221205/uregulirovanie-1836301778.html

В ФРГ назвали условие для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

В ФРГ назвали условие для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 05.12.2022

В ФРГ назвали условие для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Украина должна согласиться на нейтральный статус страны для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил газете Welt сопредседатель оппозиционной правой... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T04:08

2022-12-05T04:08

2022-12-05T04:08

в мире

тино крупалла

россия

украина

германия

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Украина должна согласиться на нейтральный статус страны для долгосрочного урегулирования конфликта, заявил газете Welt сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла.Немецкий политик поддержал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, назвав его справедливым. Крупалла также призвал Берлин и Париж прекратить поставки оружия на Украину и снять санкции против Москвы.Ранее французский лидер выразил мнение, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221130/stoltenberg-1835315177.html

россия

украина

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Максим Горбачев

в мире, тино крупалла, россия, украина, германия, нато