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Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
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Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин
Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:33
2022-12-05T13:00
в мире
сша
вячеслав володин
украина
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник."Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества. Коллеги, важно сообща выработать меры для обеспечения безопасности наших граждан", - подчеркнул он.Володин отметил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины."Также подтверждено нарушение США Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении химического оружия. Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанные нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений", - добавил он, предположив, что "им есть, что скрывать".В понедельник в Колонном зале Дома Союзов проходит заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
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в мире, сша, вячеслав володин, украина, одкб, госдума рф, оон
В мире, США, Вячеслав Володин, Украина, ОДКБ, Госдума РФ, ООН
12:33 05.12.2022 (обновлено: 13:00 05.12.2022)
 
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин

Володин: военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник.
"Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества. Коллеги, важно сообща выработать меры для обеспечения безопасности наших граждан", - подчеркнул он.
Володин отметил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины.
"Также подтверждено нарушение США Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении химического оружия. Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанные нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений", - добавил он, предположив, что "им есть, что скрывать".
В понедельник в Колонном зале Дома Союзов проходит заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
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В миреСШАВячеслав ВолодинУкраинаОДКБГосдума РФООН
 
 
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