https://ria.ru/20221205/ugroza-1836374216.html
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин
Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:33
2022-12-05T12:33
2022-12-05T13:00
в мире
сша
вячеслав володин
украина
одкб
госдума рф
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник."Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества. Коллеги, важно сообща выработать меры для обеспечения безопасности наших граждан", - подчеркнул он.Володин отметил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины."Также подтверждено нарушение США Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении химического оружия. Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанные нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений", - добавил он, предположив, что "им есть, что скрывать".В понедельник в Колонном зале Дома Союзов проходит заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.
https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_73:0:2422:1762_1920x0_80_0_0_aa590bd83b0073982fb91e176da3828e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вячеслав володин, украина, одкб, госдума рф, оон
В мире, США, Вячеслав Володин, Украина, ОДКБ, Госдума РФ, ООН
12:33 05.12.2022 (обновлено: 13:00 05.12.2022)
Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин
Володин: военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества