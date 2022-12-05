https://ria.ru/20221205/ugroza-1836374216.html

Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин

Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин - РИА Новости, 05.12.2022

Военно-биологическая деятельность США угрожает человечеству, заявил Володин

Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:33

2022-12-05T12:33

2022-12-05T13:00

в мире

сша

вячеслав володин

украина

одкб

госдума рф

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:23:2582:1475_1920x0_80_0_0_3cf23e068442581908da644c137124aa.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания ПА ОДКБ в понедельник."Военно-биологическая деятельность Вашингтона несет угрозу для всего человечества. Коллеги, важно сообща выработать меры для обеспечения безопасности наших граждан", - подчеркнул он.Володин отметил, что российские специалисты выявили факты военно-биологической деятельности США на территории Украины."Также подтверждено нарушение США Конвенции о запрещении разработки, производства и накоплении химического оружия. Вашингтон и его сателлиты ожидаемо заблокировали принятие Совбезом ООН разработанные нашей страной резолюции о создании комиссии для расследования этих преступлений", - добавил он, предположив, что "им есть, что скрывать".В понедельник в Колонном зале Дома Союзов проходит заседание Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарное заседание ПА ОДКБ.

https://ria.ru/20221202/ukraina-1835851104.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, вячеслав володин, украина, одкб, госдума рф, оон