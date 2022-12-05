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Минобороны Молдавии анонсировало артиллерийские учения на севере республики
Минобороны Молдавии анонсировало артиллерийские учения на севере республики - РИА Новости, 05.12.2022
Минобороны Молдавии анонсировало артиллерийские учения на севере республики
Военная техника проедет во вторник по улицам второго по величине молдавского города Бельцы, это связано с учениями, которые пройдут 7 декабря на местном военном РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:30
2022-12-05T20:30
2022-12-05T20:30
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КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Военная техника проедет во вторник по улицам второго по величине молдавского города Бельцы, это связано с учениями, которые пройдут 7 декабря на местном военном полигоне, сообщает министерство обороны страны."Военные 1-й мотострелковой бригады "Молдова" проведут 7 декабря стрельбы из орудий калибра 82 мм. Начиная со вторника, 6 декабря, техника, участвующая в этих учениях, переместится из мотострелковой бригады "Молдова" на полигон. Просим жителей города не волноваться, когда в ближайшие дни они будут наблюдать за движением по улицам транспортных подразделений Национальной армии", - информирует пресс-служба министерства.Отмечается, что учения включены в план подготовки Национальной армии на 2022 год.Ранее власти республики заявляли о необходимости закупок вооружения для усиления обороноспособности и укрепления границ в условиях регионального кризиса. Госсекретарь минобороны Валерий Мижа сообщал, что молдавская армия получит современную бронетехнику, средства связи и беспилотники в рамках программы ЕС на 40 миллионов евро, что позволит удвоить оборонный бюджет страны уже в этом году.
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в мире, молдавия, евросоюз
В мире, Молдавия, Евросоюз
Минобороны Молдавии анонсировало артиллерийские учения на севере республики
Минобороны Молдавии анонсировало артиллерийские учения на севере республики 7 декабря