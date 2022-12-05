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Россия считает необходимым расследовать массовое убийство жителей в ДРК - РИА Новости, 05.12.2022
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Россия считает необходимым расследовать массовое убийство жителей в ДРК
Россия считает необходимым расследовать массовое убийство жителей в ДРК - РИА Новости, 05.12.2022
Россия считает необходимым расследовать массовое убийство жителей в ДРК
Москва решительно осуждает массовое убийство мирных жителей незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T21:43
2022-12-05T21:43
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москва
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает массовое убийство мирных жителей незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и убеждена в необходимости тщательного расследования случившегося, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем этот варварский акт насилия и приносим искренние соболезнования дружественному конголезскому народу. Убеждены, что бесчеловечное истребление гражданских лиц должно быть тщательно расследовано, а совершившие его изверги сурово наказаны. События в Кишише в очередной раз подтверждают наличие многочисленных проблем в области безопасности на востоке ДРК, ставят вопрос о необходимости принятия дополнительных шагов, направленных на пресечение преступной деятельности НВФ, а также на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения населения", - отметили в МИД РФ.
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в мире, россия, москва
В мире, Россия, Москва
21:43 05.12.2022
 
Россия считает необходимым расследовать массовое убийство жителей в ДРК

МИД: Россия считает необходимым расследовать массовое убийство мирных жителей в ДРК

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва решительно осуждает массовое убийство мирных жителей незаконными вооруженными формированиями (НВФ) на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) и убеждена в необходимости тщательного расследования случившегося, заявили в МИД РФ.
"Решительно осуждаем этот варварский акт насилия и приносим искренние соболезнования дружественному конголезскому народу. Убеждены, что бесчеловечное истребление гражданских лиц должно быть тщательно расследовано, а совершившие его изверги сурово наказаны. События в Кишише в очередной раз подтверждают наличие многочисленных проблем в области безопасности на востоке ДРК, ставят вопрос о необходимости принятия дополнительных шагов, направленных на пресечение преступной деятельности НВФ, а также на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения населения", - отметили в МИД РФ.
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