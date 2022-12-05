https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836366697.html

Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве

Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве - РИА Новости, 05.12.2022

Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве

Бывшего мужа застреленной в автомобиле москвички обвинили в убийстве, причиной которого стали разлад в семье и квартирный вопрос, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:08

2022-12-05T12:08

2022-12-05T13:10

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшего мужа застреленной в автомобиле москвички обвинили в убийстве, причиной которого стали разлад в семье и квартирный вопрос, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Днем ранее тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье машины в районе Вешняки на востоке Москвы. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался 65-летний бывший муж погибшей.Его обвинили в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему.На допросе мужчина рассказал, что в 2016 году пара узаконила отношения и начала жить в его квартире на Вешняковской улице. Спустя время обвиняемый переоформил жилище на подругу жены, и в семье начались ссоры. Также мужчина подозревал супругу в неверности. В пятницу, 2 декабря, она подъехала на автомобиле к дому и снова попросила бывшего мужа освободить квартиру.После этого мужчина выстрелил в бывшую жену еще четыре раза и покинул место преступления."Смерть женщины наступила от причиненных обвиняемым огнестрельных ранений", — говорится в пресс-релизе.Прокуратура будет просить суд арестовать обвиняемого.

https://ria.ru/20221204/ubiystvo-1836230429.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места убийства 30-летней москвички Кадры с места убийства 30-летней москвички 2022-12-05T12:08 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва