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Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве - РИА Новости, 05.12.2022
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Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве
Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве - РИА Новости, 05.12.2022
Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве
Бывшего мужа застреленной в автомобиле москвички обвинили в убийстве, причиной которого стали разлад в семье и квартирный вопрос, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:08
2022-12-05T13:10
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшего мужа застреленной в автомобиле москвички обвинили в убийстве, причиной которого стали разлад в семье и квартирный вопрос, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.Днем ранее тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье машины в районе Вешняки на востоке Москвы. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался 65-летний бывший муж погибшей.Его обвинили в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему.На допросе мужчина рассказал, что в 2016 году пара узаконила отношения и начала жить в его квартире на Вешняковской улице. Спустя время обвиняемый переоформил жилище на подругу жены, и в семье начались ссоры. Также мужчина подозревал супругу в неверности. В пятницу, 2 декабря, она подъехала на автомобиле к дому и снова попросила бывшего мужа освободить квартиру.После этого мужчина выстрелил в бывшую жену еще четыре раза и покинул место преступления."Смерть женщины наступила от причиненных обвиняемым огнестрельных ранений", — говорится в пресс-релизе.Прокуратура будет просить суд арестовать обвиняемого.
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Кадры с места убийства 30-летней москвички
Кадры с места убийства 30-летней москвички
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
12:08 05.12.2022 (обновлено: 13:10 05.12.2022)
 
Бывшего мужа застреленной в машине москвички заподозрили в ее убийстве

Прокуратура: бывшему мужу застреленной в машине москвички предъявили обвинение в убийстве

© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы/TelegramОперативные службы на месте ЧП на парковке в районе Вешняки на востоке Москвы
Оперативные службы на месте ЧП на парковке в районе Вешняки на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© Фото : Официальный канал прокуратуры г. Москвы/Telegram
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывшего мужа застреленной в автомобиле москвички обвинили в убийстве, причиной которого стали разлад в семье и квартирный вопрос, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Днем ранее тело 30-летней женщины с огнестрельным ранением нашли на заднем сиденье машины в районе Вешняки на востоке Москвы. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве, им оказался 65-летний бывший муж погибшей.
Его обвинили в убийстве, незаконном приобретении и ношении огнестрельного оружия, а также боеприпасов к нему.
На допросе мужчина рассказал, что в 2016 году пара узаконила отношения и начала жить в его квартире на Вешняковской улице. Спустя время обвиняемый переоформил жилище на подругу жены, и в семье начались ссоры. Также мужчина подозревал супругу в неверности. В пятницу, 2 декабря, она подъехала на автомобиле к дому и снова попросила бывшего мужа освободить квартиру.
"Испытывая личные неприязненные отношения к женщине, выстрелил в область ее лица из револьвера системы "Наган", сел в машину, переложил ее на заднее сидение, перегнал автомобиль на другую парковку", — отметили в столичной прокуратуре.
После этого мужчина выстрелил в бывшую жену еще четыре раза и покинул место преступления.
"Смерть женщины наступила от причиненных обвиняемым огнестрельных ранений", — говорится в пресс-релизе.
Прокуратура будет просить суд арестовать обвиняемого.
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