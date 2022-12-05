https://ria.ru/20221205/turtsiya-1836449751.html
В Турции произошел конфликт между туристкой и отелем
В Турции произошел конфликт между туристкой и отелем - РИА Новости, 05.12.2022
В Турции произошел конфликт между туристкой и отелем
Отель The Land of Legends Kingdom Hotel категории пять звезд в Анталье, где в одном из номеров девятилетняя девочка случайно повредила стекло балконной двери,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:52
2022-12-05T16:52
2022-12-05T16:52
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Отель The Land of Legends Kingdom Hotel категории пять звезд в Анталье, где в одном из номеров девятилетняя девочка случайно повредила стекло балконной двери, подтвердил, что вернет родителям ребенка оплаченную ими компенсацию ущерба, сообщаетTourDom.ru со ссылкой на отель.Мать девочки Гульнара – турагент, живущая в Турции, рассказала, что 27 ноября, когда она с мужем и детьми заселялась в номер, старшая дочка залезла на детскую качалку, стоявшую в комнате. В итоге девочка сильно ударилась головой о стекло. Оно треснуло, но обошлось без травм.По словам Гульнары, администрация не давала ее мужу покинуть отель, пока не вынудила заплатить компенсацию за повреждения в размере пяти тысяч лир (почти 17 тысяч рублей). Женщина посчитала, что сотрудникам комплекса следовало извиниться за небезопасные конструкции в номере, а не требовать деньги.В своих видео Гульнара отметила руководство гостиницы, и спустя три дня ей предложили бонусное посещение парка аттракционов. Туристка отказалась, и отель запросил реквизиты ее счета, чтобы передать их в финансовый отдел. Представитель The Land of Legends Kingdom Hotel в ответе редакции подтвердил это: "Процесс возврата уплаченной суммы уже начат исключительно для обеспечения удовлетворенности гостей".В отеле обратили внимание, что в ситуации с поврежденным стеклом сотрудники следовали стандартной процедуре, выставив счет для оплаты причиненного гостями ущерба. "Однако один из диванов – это что-то вроде кресла-качалки, которое изначально расположено и закреплено в углу номеров, его очень трудно передвинуть", – рассказали в гостинице.Ранее эксперты называли ситуацию с требованием компенсации за поврежденное стекло неоднозначной. Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко отмечал, что комплекс имел право потребовать возместить ущерб, поскольку за поведение ребенка отвечают его родители. В то же время препятствовать выезду гостя незаконно, отметил эксперт. Информацию о том, действительно ли туристов не выпускали из отеля, представитель гостиницы не прокомментировал.
https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, анталья (провинция), турция, туристы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Турция, туристы, Отели
В Турции произошел конфликт между туристкой и отелем
В Турции туристка и представители отеля поспорили из-за ребенка, разбившего двери балкона
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости
. Отель The Land of Legends Kingdom Hotel категории пять звезд в Анталье, где в одном из номеров девятилетняя девочка случайно повредила стекло балконной двери, подтвердил, что вернет родителям ребенка оплаченную ими компенсацию ущерба, сообщает
TourDom.ru со ссылкой на отель.
Мать девочки Гульнара – турагент, живущая в Турции, рассказала
, что 27 ноября, когда она с мужем и детьми заселялась в номер, старшая дочка залезла на детскую качалку, стоявшую в комнате. В итоге девочка сильно ударилась головой о стекло. Оно треснуло, но обошлось без травм.
По словам Гульнары, администрация не давала ее мужу покинуть отель, пока не вынудила заплатить компенсацию за повреждения в размере пяти тысяч лир (почти 17 тысяч рублей). Женщина посчитала, что сотрудникам комплекса следовало извиниться за небезопасные конструкции в номере, а не требовать деньги.
В своих видео Гульнара отметила руководство гостиницы, и спустя три дня ей предложили бонусное посещение парка аттракционов. Туристка отказалась, и отель запросил реквизиты ее счета, чтобы передать их в финансовый отдел. Представитель The Land of Legends Kingdom Hotel в ответе редакции подтвердил это: "Процесс возврата уплаченной суммы уже начат исключительно для обеспечения удовлетворенности гостей".
В отеле обратили внимание, что в ситуации с поврежденным стеклом сотрудники следовали стандартной процедуре, выставив счет для оплаты причиненного гостями ущерба. "Однако один из диванов – это что-то вроде кресла-качалки, которое изначально расположено и закреплено в углу номеров, его очень трудно передвинуть", – рассказали в гостинице.
Ранее эксперты называли ситуацию с требованием компенсации за поврежденное стекло неоднозначной. Председатель Всероссийского объединения туристов Дмитрий Давыденко отмечал, что комплекс имел право потребовать возместить ущерб, поскольку за поведение ребенка отвечают его родители. В то же время препятствовать выезду гостя незаконно, отметил эксперт. Информацию о том, действительно ли туристов не выпускали из отеля, представитель гостиницы не прокомментировал.