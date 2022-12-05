https://ria.ru/20221205/trevoga-1836297111.html
В восточных регионах Украины прозвучала воздушная тревога
В восточных регионах Украины прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 05.12.2022
В восточных регионах Украины прозвучала воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T01:16
2022-12-05T01:16
2022-12-05T01:24
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
киев
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Согласно онлайн-карте, тревога объявлена также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
https://ria.ru/20221204/dnr-1836277425.html
украина
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украина, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев
01:16 05.12.2022 (обновлено: 01:24 05.12.2022)
В восточных регионах Украины прозвучала воздушная тревога
В Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях объявлена воздушная тревога