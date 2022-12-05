https://ria.ru/20221205/tovarooborot-1836359390.html

Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем

Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022

Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем

Товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к 150 миллиардам долларов, в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год, заявил... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:45

2022-12-05T11:45

2022-12-05T12:59

экономика

михаил мишустин

россия

китай

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к 150 миллиардам долларов, в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста. За десять месяцев этого года он увеличился почти на треть и приблизился к 150 миллиардам долларов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он отметил, что это уже выше показателей за весь прошлый год.Мишустин считает важным, что сейчас почти половина двусторонней торговли РФ и Китая осуществляется в национальных валютах."Переход на них, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, будет активно набирать оборот. Именно такие расчеты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - добавил глава российского кабмина.В сентябре текущего года Путин отмечал, что цель достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов "вот-вот будет реализована". По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, михаил мишустин, россия, китай