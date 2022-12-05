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Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022
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Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем
Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем - РИА Новости, 05.12.2022
Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем
Товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к 150 миллиардам долларов, в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год, заявил... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:45
2022-12-05T12:59
экономика
михаил мишустин
россия
китай
россия-китай: главное
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к 150 миллиардам долларов, в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста. За десять месяцев этого года он увеличился почти на треть и приблизился к 150 миллиардам долларов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.Он отметил, что это уже выше показателей за весь прошлый год.Мишустин считает важным, что сейчас почти половина двусторонней торговли РФ и Китая осуществляется в национальных валютах."Переход на них, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, будет активно набирать оборот. Именно такие расчеты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - добавил глава российского кабмина.В сентябре текущего года Путин отмечал, что цель достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов "вот-вот будет реализована". По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов.
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экономика, михаил мишустин, россия, китай
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Китай, Россия-Китай: Главное
11:45 05.12.2022 (обновлено: 12:59 05.12.2022)
 
Мишустин оценил перспективы товарооборота с Китаем

Мишустин: товарооборот России и Китая в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Товарооборот России и Китая за 10 месяцев текущего года приблизился к 150 миллиардам долларов, в перспективе превысит 200 миллиардов долларов в год, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, российско-китайский товарооборот демонстрирует двузначные темпы роста. За десять месяцев этого года он увеличился почти на треть и приблизился к 150 миллиардам долларов", - сказал Мишустин на 27-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
Он отметил, что это уже выше показателей за весь прошлый год.
"В перспективе, как и договаривались лидеры двух стран, достигнем 200 и более миллиардов долларов", - пообещал глава российского кабмина.
Мишустин считает важным, что сейчас почти половина двусторонней торговли РФ и Китая осуществляется в национальных валютах.
"Переход на них, как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, будет активно набирать оборот. Именно такие расчеты должны доминировать. Такова логика суверенной экономической и финансовой политики многополярного мира", - добавил глава российского кабмина.
В сентябре текущего года Путин отмечал, что цель достичь товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов "вот-вот будет реализована". По его словам, в этом году товарооборот достигнет где-то 180, а может 190 миллиардов долларов.
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