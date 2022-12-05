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Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре - РИА Новости, 05.12.2022
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Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре - РИА Новости, 05.12.2022
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре
Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:56
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба.Генпродюсером назначен Рубен Оганесян. В его обязанности будет входить операционное управление каналом. "Проект запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа1".Контент будет интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке — анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.Ранее в ряде Telegram-сообществах появились сообщения, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря. Его владельцы — "Медиа1" и The Walt Disney Company CIS."Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и Компанией Disney о завершении работы совместного предприятия", — уточнили в пресс-службе "Медиа1".
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12:56 05.12.2022 (обновлено: 13:20 05.12.2022)
 
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре

Федеральный развлекательный телеканал "Солнце" начнет вещать в России с 14 декабря

© Группа компаний "Медиа1"Телеканал "Солнце"
Телеканал Солнце
© Группа компаний "Медиа1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба.
Генпродюсером назначен Рубен Оганесян. В его обязанности будет входить операционное управление каналом.
"Проект запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа1".
Контент будет интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке — анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.
Ранее в ряде Telegram-сообществах появились сообщения, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря. Его владельцы — "Медиа1" и The Walt Disney Company CIS.
"Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и Компанией Disney о завершении работы совместного предприятия", — уточнили в пресс-службе "Медиа1".
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