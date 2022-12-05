https://ria.ru/20221205/televidenie-1836377634.html

Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре

Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре - РИА Новости, 05.12.2022

Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре

Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:56

2022-12-05T12:56

2022-12-05T13:20

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба.Генпродюсером назначен Рубен Оганесян. В его обязанности будет входить операционное управление каналом. "Проект запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа1".Контент будет интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке — анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.Ранее в ряде Telegram-сообществах появились сообщения, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря. Его владельцы — "Медиа1" и The Walt Disney Company CIS."Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и Компанией Disney о завершении работы совместного предприятия", — уточнили в пресс-службе "Медиа1".

https://ria.ru/20221202/bangkok-1835818759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, что посмотреть