https://ria.ru/20221205/televidenie-1836377634.html
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре - РИА Новости, 05.12.2022
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре
Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:56
2022-12-05T12:56
2022-12-05T13:20
культура
новости культуры
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836386298_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_761d7b45bb755271ff6f607cf6223f8d.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба.Генпродюсером назначен Рубен Оганесян. В его обязанности будет входить операционное управление каналом. "Проект запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа1".Контент будет интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке — анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.Ранее в ряде Telegram-сообществах появились сообщения, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря. Его владельцы — "Медиа1" и The Walt Disney Company CIS."Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и Компанией Disney о завершении работы совместного предприятия", — уточнили в пресс-службе "Медиа1".
https://ria.ru/20221202/bangkok-1835818759.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836386298_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_aaa8d7ac839e4b3c2fb659bac655808f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, что посмотреть
Культура, Новости культуры, что посмотреть
12:56 05.12.2022 (обновлено: 13:20 05.12.2022)
Федеральный развлекательный канал "Солнце" начнет вещать в России в декабре
Федеральный развлекательный телеканал "Солнце" начнет вещать в России с 14 декабря
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Группа "Медиа1" запускает федеральный развлекательный телеканал "Солнце" с 14 декабря, сообщает пресс-служба.
Генпродюсером назначен Рубен Оганесян. В его обязанности будет входить операционное управление каналом.
"Проект запустится в рекордно короткие сроки. Новая концепция, оформление, мультимедийная рекламная кампания и тысячи часов подготовленного к эфиру контента", — заявил Ян Кухальский, генеральный директор "Медиа1".
Контент будет интересен и детям, и их родителям. В телевизионной сетке — анимация, кинопоказ, семейные сериалы и всероссийские телепремьеры.
Ранее в ряде Telegram-сообществах появились сообщения, что телеканал Disney прекратит вещание в России с 14 декабря. Его владельцы — "Медиа1" и The Walt Disney Company CIS.
"Смена направления телеканала последовала за взаимным дружественным соглашением между "МЕДИА1" и Компанией Disney о завершении работы совместного предприятия", — уточнили в пресс-службе "Медиа1".