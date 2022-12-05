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В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала" - РИА Новости, 05.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221205/teatral-1836362839.html
В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала"
В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала" - РИА Новости, 05.12.2022
В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала"
В понедельник в Театре имени Вахтангова вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала", сообщает пресс-служба премии. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:13
2022-12-05T12:13
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В понедельник в Театре имени Вахтангова вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала", сообщает пресс-служба премии. Ведущие – Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Режиссер вечера — Эльдар Трамов. До 30 ноября поклонники театрального искусства голосовали за номинантов на сайте премии. Впервые в этом году дирекция предложила выбрать лучший национальный театр России. Претенденты на победу — Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал", Национальный театр Карелии и Татарский театр имени Камала.В категории "Лучший спектакль. Большая форма" представлены "Арбенин. Маскарад без слов" Сергея Землянского (Театр Сатиры), "Война и мир" Римаса Туминаса (Театр имени Вахтангова), "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова (МХТ имени Чехова).В номинации "Лучшая женская роль" на награду претендуют Виктория Исакова (Аркадина, "Костик", Театр имени Пушкина), Ольга Лерман (Наташа Ростова, "Война и мир", Театр имени Вахтангова), Вера Свешникова (Элиза Дулиттл, "Моя прекрасная леди", Театр музыкальной комедии).В категории "Лучшая мужская роль" лауреата выбирают среди Максима Аверина (Арбенин, "Арбенин. Маскарад без слов", Театр сатиры), Евгения Цыганова (Сергей Образцов, "Я — Сергей Образцов", Театр кукол имени Образцова), Юрия Чурсина (Сирано де Бержерак, "Сирано де Бержерак", МХТ имени Чехова). Всего награды вручаются в 19 категориях.
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новости культуры, театр, звезда театрала (премия), знаменитости, звезды, театр имени е. вахтангова
Культура, Новости культуры, Театр, Звезда театрала (премия), Знаменитости, звезды, Театр имени Е. Вахтангова
12:13 05.12.2022
 
В Москве вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала"

В Театре имени Вахтангова вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала"

© Фото предоставлено пресс-службой премии "Звезда Театрала"Премия "Звезда Театрала"
Премия Звезда Театрала
© Фото предоставлено пресс-службой премии "Звезда Театрала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В понедельник в Театре имени Вахтангова вручат премию зрительских симпатий "Звезда Театрала", сообщает пресс-служба премии.
Ведущие – Александра Урсуляк и Андрей Заводюк. Режиссер вечера — Эльдар Трамов.
До 30 ноября поклонники театрального искусства голосовали за номинантов на сайте премии.
Впервые в этом году дирекция предложила выбрать лучший национальный театр России. Претенденты на победу — Бурятский национальный театр песни и танца "Байкал", Национальный театр Карелии и Татарский театр имени Камала.
В категории "Лучший спектакль. Большая форма" представлены "Арбенин. Маскарад без слов" Сергея Землянского (Театр Сатиры), "Война и мир" Римаса Туминаса (Театр имени Вахтангова), "Сирано де Бержерак" Егора Перегудова (МХТ имени Чехова).
В номинации "Лучшая женская роль" на награду претендуют Виктория Исакова (Аркадина, "Костик", Театр имени Пушкина), Ольга Лерман (Наташа Ростова, "Война и мир", Театр имени Вахтангова), Вера Свешникова (Элиза Дулиттл, "Моя прекрасная леди", Театр музыкальной комедии).
В категории "Лучшая мужская роль" лауреата выбирают среди Максима Аверина (Арбенин, "Арбенин. Маскарад без слов", Театр сатиры), Евгения Цыганова (Сергей Образцов, "Я — Сергей Образцов", Театр кукол имени Образцова), Юрия Чурсина (Сирано де Бержерак, "Сирано де Бержерак", МХТ имени Чехова).
Всего награды вручаются в 19 категориях.
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КультураНовости культурыТеатрЗвезда театрала (премия)ЗнаменитостизвездыТеатр имени Е. Вахтангова
 
 
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