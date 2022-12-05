Прокурор МУС прокомментировал идею ЕС о создании спецтрибунала по Украине
Прокурор МУС Хан осудил планы Евросоюза о создании спецтрибунала по Украине
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
ПАРИЖ, 5 дек - РИА Новости. Планы ЕС по созданию специального трибунала по расследованию якобы имевших место "российских преступлений" на Украине подрывает аналогичное расследование, которое проводит Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, заявил журналистам прокурор МУС Карим Хан, передает агентство Франс Пресс.
Ранее Европейская комиссия выступила с инициативой создания специального международного трибунала по Украине под эгидой ООН, одной из целей которого было бы привлечение к ответственности президента РФ Владимира Путина. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен мотивировал это тем, что МУС не может судить лидеров государств за акт агрессии в отношении другой страны, пока они находятся в этой должности, так как РФ не является подписантом Римского статута.
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"ЕС неправильно интерпретировал закон", - сказал Хан на пресс-конференции по итогам ежегодного собрания 123 стран-членов МУС в Гааге. По его словам, страны-члены в состоянии изучить варианты, как устранить этот недочет, чтобы МУС смог вести расследование в отношении государства, не входящего в него.
Кроме того, Хан призвал международное сообщество оказать финансовую поддержку МУС. "Мы не можем быть настроены на неудачу (в расследовании по Украине - ред.). Нам нужны инструменты для работы. У нас нет этих инструментов", - сказал прокурор. Как отметил Хан, уже было "много обещаний, что любые инициативы (по созданию трибунала по Украине) не подорвут расследование МУС, однако суд уже столкнулся с дефицитом бюджета".
Постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов отмечал РИА Новости, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС "трибунал по Украине" невозможен. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения Киева в военных преступлениях на территории Украины. МИД РФ назвал идею о создании международного суда по Украине "междусобойчиком" и заявил, что юрисдикции над Россией у него не будет.
В ведомстве подчеркивали, что Россия не впервые сталкивается с лицемерием западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий: преступления США и союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии и других странах очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей и всех, кто не входит в так называемый золотой миллиард. Как отмечали в МИД РФ, Россия возмущена заявлением МИД Франции о создании "специального трибунала по преступлениям агрессии России", он не будет иметь ничего общего с правосудием, Париж отказывается видеть многочисленные военные преступления украинских войск и сознательно замалчивает их, Москва требует, чтобы Париж не делил людей на "правильных" и "неправильных" и изучил злодеяния украинских националистов.
Прокуратура Международного уголовного суда приступила 2 марта к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда начала сбор улик в рамках этого расследования.