https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836375590.html
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС - РИА Новости, 05.12.2022
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС
Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:37
2022-12-05T12:37
2022-12-05T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
сша
зрк с-300
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119799_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_846a0aabafa8a34c30c279736231efc6.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.А в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) "уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833119799_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_cd52a7673c946df9fb5d17825da67c60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, сша, зрк с-300, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США, ЗРК С-300, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС
Минобороны сообщило об уничтожении украинских РЛС С-300 и AN/TPQ-37 производства США