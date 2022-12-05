https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836375590.html

Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС

Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС - РИА Новости, 05.12.2022

Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС

Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:37

2022-12-05T12:37

2022-12-05T12:37

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

сша

зрк с-300

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.А в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) "уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", отмечает МО РФ.

донецкая народная республика

сша

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, донецкая народная республика, сша, зрк с-300, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)