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Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС - РИА Новости, 05.12.2022
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС
Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:37
2022-12-05T12:37
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
сша
зрк с-300
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.А в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) "уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", отмечает МО РФ.
донецкая народная республика
сша
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безопасность, донецкая народная республика, сша, зрк с-300, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США, ЗРК С-300, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
12:37 05.12.2022
 
Российские военные уничтожили за сутки две украинские РЛС

Минобороны сообщило об уничтожении украинских РЛС С-300 и AN/TPQ-37 производства США

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкРоссийские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ
Российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Российские артиллеристы ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска за сутки в ДНР уничтожили украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37 и РЛС зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Парасковиевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - говорится в сводке военного ведомства.
А в районе населенного пункта Рай-Александровка (ДНР) "уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", отмечает МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 декабря, 17:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСШАЗРК С-300УкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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