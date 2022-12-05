https://ria.ru/20221205/sotspodderzhka-1836511514.html

Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России

Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России - РИА Новости, 05.12.2022

Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России

Большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T19:45

2022-12-05T19:45

2022-12-05T19:45

общество

татьяна голикова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий готовится."Конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ, за некоторым исключением периодов, когда надо будет собрать документы, нужно будет по сути подтвердить некоторые вещи, которые связаны со статусом, со стажем, с проживанием, с работой и так далее", - сказала Голикова журналистам.

https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, татьяна голикова, россия