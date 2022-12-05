https://ria.ru/20221205/sotspodderzhka-1836511514.html
Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России
Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России - РИА Новости, 05.12.2022
Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России
Большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T19:45
2022-12-05T19:45
2022-12-05T19:45
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Она отметила, что проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий готовится."Конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ, за некоторым исключением периодов, когда надо будет собрать документы, нужно будет по сути подтвердить некоторые вещи, которые связаны со статусом, со стажем, с проживанием, с работой и так далее", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20221201/deti-1835558529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, татьяна голикова, россия
Общество, Татьяна Голикова, Россия
Голикова рассказала о мерах соцподдержки для новых регионов России
Вице-премьер Голикова: большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Большинство мер соцподдержки будет распространено на новые регионы России, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Она отметила, что проект закона в развитие конституционных законов о присоединении территорий готовится.
"Конечно, мы оцениваем сейчас ситуацию, но исходим из того, что абсолютное большинство мер поддержки будет действовать на территории присоединенных регионов, так же, как и на территории РФ, за некоторым исключением периодов, когда надо будет собрать документы, нужно будет по сути подтвердить некоторые вещи, которые связаны со статусом, со стажем, с проживанием, с работой и так далее", - сказала Голикова журналистам.