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Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области

Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области - РИА Новости, 05.12.2022

Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области

Путешествия на снегоходах — не просто экстремальное развлечение, вызывающее яркие эмоции и мощный выброс адреналина. Это еще и возможность попасть в... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:00

2022-12-05T08:03

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествия на снегоходах — не просто экстремальное развлечение, вызывающее яркие эмоции и мощный выброс адреналина. Это еще и возможность попасть в труднодоступные места, отвлечься от городской суеты, разгрузить голову и проверить свою выносливость. О том, за что туристы любят зимние сафари, какой маршрут выбрать, что взять с собой и к чему нужно быть готовым, — в материале РИА Новости.Лучший день"Это самый крутой день, — призналась Мария Кравчук, вернувшись из путешествия на снегоходе. — Было все: и скоростные участки по озерам, и полный офф-роад, и преодоление наполовину замерзших водных препятствий, и езда по горному перевалу. За 11 часов мы прошли 110 километров. Великолепное приключение!"По словам организаторов, туристы любят такие поездки за насыщенную программу, чувство свободы, адреналин.Помимо экстрима, скорости, отдыха от городской суеты — и для здоровья полезно: столько часов на свежем воздухе, добавляет директор компании "Лесная сказка" Дмитрий Петров.Знакомство с СеверомТуры на снегоходах предлагают на Урале, Алтае, Камчатке, Байкале, в Подмосковье. Но самый большой выбор — в Карелии и Мурманской области.В Карелии популярны и короткие маршруты на один-два дня, и длительные экспедиции — почти на неделю. Можно отправиться на остров Кижи по льду Онеги, устроить сафари вдоль живописного Сямозера, добраться до мистической горы Воттоваара и парка Паанаярви.Если вы раньше никогда не были в этом регионе, Дмитрий Петров рекомендует тур "По земле карелов-ливвиков", в том числе по местам съемок фильма "...А зори здесь тихие". Познакомитесь и с природой, и с бытом коренных народов."Кольский полуостров — тоже настоящий рай для ценителей такого отдыха. Зима ранняя и длинная, невероятные просторы и, конечно же, горы. Здесь мы предлагаем и маршруты в Хибины, и экспедиции к Баренцеву морю по Ловозерским тундрам", — перечисляет Юлия.Стоят снегоходные туры дороже обычных экскурсионных: в цену входят затраты на технику, ее подготовку и обслуживание. Съездить в Карелию на пару-тройку дней можно за 30 тысяч рублей с человека, на Кольский — от 50 тысяч. А длительные экспедиции обойдутся минимум в 100.Если вы согласны быть пассажиром, цена в некоторых компаниях значительно ниже.Предлагают и смешанные программы. Например, в ассортименте "Центра северного сафари" есть экстремальные гастротуры. Сначала бороздишь снежные просторы, а потом дегустируешь блюда местной кухни от шеф-повара.Снегоходные программы бывают кольцевыми и радиальными.В Мурманской области можно прокатиться к Камню желаний, который, по поверьям саамского народа, исполняет мечты всех, кто к нему прикасается, уточняет менеджер "Центра северного сафари" Мария Тихонова.По пути полюбутесь Хибинскими и Мончегорскими горами. Стоит такое приключение от 4400 рублей за три часа.Авиабилеты и трансферы — отдельно.Из вещей — только рюкзак"Готовиться к снегоходному туру нужно тщательно, особенно с экипировкой. Независимо от региона — будет холодно!" — предупреждает Юлия Романова.Перед выходом на маршрут обязательно выдают комплект снаряжения: комбинезон, ботинки, варежки, шлем. Подшлемник лучше взять свой.Также понадобятся термобелье и термоноски для экстремально низких температур, свободная одежда в стиле outdoor (теплая непродуваемая куртка и брюки или полукомбинезон), шерстяной свитер, удобная обувь, перчатки и комплект сменного белья, добавляет Мария Тихонова.Кроме того, нужны дорожная аптечка, средства личной гигиены. Не забудьте про фотоаппаратуру, внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Место, правда, ограничено.Через тернии к звездамИнструкторы расскажут, как управлять снегоходом, что делать в экстремальной ситуации, и будут присматривать за вами на маршруте.За руль пускают туристов от 18 до 60 лет. Пассажирами можно брать детей, но не младше десяти лет и выше 100 сантиметров.Обязательно подписывается договор материальной ответственности на случай, если кто-то не справится с управлением, врежется в дерево или перевернется."Отвечает тот, кто в данный момент управлял снегоходом", — уточняет Дмитрий Петров.Тест "на мужика"Если вы не любите зиму, холод и полевые условия, поездка вряд ли доставит вам радость.Хорошая физическая форма тоже важна, особенно в дальнем путешествии, где за день проезжают до 200 километров.Не всегда есть дорога — порой только направление, где никто еще не ездил, — приходится прокладывать путь самостоятельно, регулярно закапываясь в снег."Однажды мы шли к перевалу Рамзая в Хибинах группой из пяти снегоходов. Не доехав буквально несколько сотен метров, наткнулись на снежную стену между скал — намело. Попробовали подняться. Застревали, откапывались, опять застревали. Потеряв несколько часов, все же сделали дорогу", — приводит пример Дмитрий Петров. Следующие группы с легкостью проезжали по их следам.Совсем новичкам менеджер Юлия Романова советует непродолжительный тур без сложностей. Вдруг окажется, что такой вид досуга вам совсем не подходит.

https://ria.ru/20221125/kurorty-1833960956.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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