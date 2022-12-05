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Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области - РИА Новости, 05.12.2022
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Туризм
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Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области
Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области - РИА Новости, 05.12.2022
Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области
Путешествия на снегоходах — не просто экстремальное развлечение, вызывающее яркие эмоции и мощный выброс адреналина. Это еще и возможность попасть в... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T08:00
2022-12-05T08:03
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествия на снегоходах — не просто экстремальное развлечение, вызывающее яркие эмоции и мощный выброс адреналина. Это еще и возможность попасть в труднодоступные места, отвлечься от городской суеты, разгрузить голову и проверить свою выносливость. О том, за что туристы любят зимние сафари, какой маршрут выбрать, что взять с собой и к чему нужно быть готовым, — в материале РИА Новости.Лучший день"Это самый крутой день, — призналась Мария Кравчук, вернувшись из путешествия на снегоходе. — Было все: и скоростные участки по озерам, и полный офф-роад, и преодоление наполовину замерзших водных препятствий, и езда по горному перевалу. За 11 часов мы прошли 110 километров. Великолепное приключение!"По словам организаторов, туристы любят такие поездки за насыщенную программу, чувство свободы, адреналин.Помимо экстрима, скорости, отдыха от городской суеты — и для здоровья полезно: столько часов на свежем воздухе, добавляет директор компании "Лесная сказка" Дмитрий Петров.Знакомство с СеверомТуры на снегоходах предлагают на Урале, Алтае, Камчатке, Байкале, в Подмосковье. Но самый большой выбор — в Карелии и Мурманской области.В Карелии популярны и короткие маршруты на один-два дня, и длительные экспедиции — почти на неделю. Можно отправиться на остров Кижи по льду Онеги, устроить сафари вдоль живописного Сямозера, добраться до мистической горы Воттоваара и парка Паанаярви.Если вы раньше никогда не были в этом регионе, Дмитрий Петров рекомендует тур "По земле карелов-ливвиков", в том числе по местам съемок фильма "...А зори здесь тихие". Познакомитесь и с природой, и с бытом коренных народов."Кольский полуостров — тоже настоящий рай для ценителей такого отдыха. Зима ранняя и длинная, невероятные просторы и, конечно же, горы. Здесь мы предлагаем и маршруты в Хибины, и экспедиции к Баренцеву морю по Ловозерским тундрам", — перечисляет Юлия.Стоят снегоходные туры дороже обычных экскурсионных: в цену входят затраты на технику, ее подготовку и обслуживание. Съездить в Карелию на пару-тройку дней можно за 30 тысяч рублей с человека, на Кольский — от 50 тысяч. А длительные экспедиции обойдутся минимум в 100.Если вы согласны быть пассажиром, цена в некоторых компаниях значительно ниже.Предлагают и смешанные программы. Например, в ассортименте "Центра северного сафари" есть экстремальные гастротуры. Сначала бороздишь снежные просторы, а потом дегустируешь блюда местной кухни от шеф-повара.Снегоходные программы бывают кольцевыми и радиальными.В Мурманской области можно прокатиться к Камню желаний, который, по поверьям саамского народа, исполняет мечты всех, кто к нему прикасается, уточняет менеджер "Центра северного сафари" Мария Тихонова.По пути полюбутесь Хибинскими и Мончегорскими горами. Стоит такое приключение от 4400 рублей за три часа.Авиабилеты и трансферы — отдельно.Из вещей — только рюкзак"Готовиться к снегоходному туру нужно тщательно, особенно с экипировкой. Независимо от региона — будет холодно!" — предупреждает Юлия Романова.Перед выходом на маршрут обязательно выдают комплект снаряжения: комбинезон, ботинки, варежки, шлем. Подшлемник лучше взять свой.Также понадобятся термобелье и термоноски для экстремально низких температур, свободная одежда в стиле outdoor (теплая непродуваемая куртка и брюки или полукомбинезон), шерстяной свитер, удобная обувь, перчатки и комплект сменного белья, добавляет Мария Тихонова.Кроме того, нужны дорожная аптечка, средства личной гигиены. Не забудьте про фотоаппаратуру, внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Место, правда, ограничено.Через тернии к звездамИнструкторы расскажут, как управлять снегоходом, что делать в экстремальной ситуации, и будут присматривать за вами на маршруте.За руль пускают туристов от 18 до 60 лет. Пассажирами можно брать детей, но не младше десяти лет и выше 100 сантиметров.Обязательно подписывается договор материальной ответственности на случай, если кто-то не справится с управлением, врежется в дерево или перевернется."Отвечает тот, кто в данный момент управлял снегоходом", — уточняет Дмитрий Петров.Тест "на мужика"Если вы не любите зиму, холод и полевые условия, поездка вряд ли доставит вам радость.Хорошая физическая форма тоже важна, особенно в дальнем путешествии, где за день проезжают до 200 километров.Не всегда есть дорога — порой только направление, где никто еще не ездил, — приходится прокладывать путь самостоятельно, регулярно закапываясь в снег."Однажды мы шли к перевалу Рамзая в Хибинах группой из пяти снегоходов. Не доехав буквально несколько сотен метров, наткнулись на снежную стену между скал — намело. Попробовали подняться. Застревали, откапывались, опять застревали. Потеряв несколько часов, все же сделали дорогу", — приводит пример Дмитрий Петров. Следующие группы с легкостью проезжали по их следам.Совсем новичкам менеджер Юлия Романова советует непродолжительный тур без сложностей. Вдруг окажется, что такой вид досуга вам совсем не подходит.
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Ольга Кабанова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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зима, маршруты - туризм, маршруты, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в россии, туризм, туристы, природа
Туризм, Зима, Маршруты - Туризм, маршруты, куда поехать, куда поехать в выходные, отдых в России, Туризм, туристы, природа
08:00 05.12.2022 (обновлено: 08:03 05.12.2022)
 

Классные туры на снегоходах: зимнее сафари в Карелии и Мурманской области

© "Центр Северного Сафари"Туры на снегоходах
Туры на снегоходах
© "Центр Северного Сафари"
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Ольга Кабанова. Путешествия на снегоходах — не просто экстремальное развлечение, вызывающее яркие эмоции и мощный выброс адреналина. Это еще и возможность попасть в труднодоступные места, отвлечься от городской суеты, разгрузить голову и проверить свою выносливость. О том, за что туристы любят зимние сафари, какой маршрут выбрать, что взять с собой и к чему нужно быть готовым, — в материале РИА Новости.

Лучший день

"Это самый крутой день, — призналась Мария Кравчук, вернувшись из путешествия на снегоходе. — Было все: и скоростные участки по озерам, и полный офф-роад, и преодоление наполовину замерзших водных препятствий, и езда по горному перевалу. За 11 часов мы прошли 110 километров. Великолепное приключение!"
© "Центр Северного Сафари"В день туристы могут проезжать 100-200 километров
Туры на снегоходах
© "Центр Северного Сафари"
В день туристы могут проезжать 100-200 километров
По словам организаторов, туристы любят такие поездки за насыщенную программу, чувство свободы, адреналин.

"Путешествия на снегоходах — это не только спортивное преодоление снежных просторов, но и созерцание природы. А главное — можно попасть в самые отдаленные места, увидеть достопримечательности, которые в зимнее время практически недоступны", — отмечает менеджер туроператора "Алем-тур" Юлия Романова.

Помимо экстрима, скорости, отдыха от городской суеты — и для здоровья полезно: столько часов на свежем воздухе, добавляет директор компании "Лесная сказка" Дмитрий Петров.

Знакомство с Севером

Туры на снегоходах предлагают на Урале, Алтае, Камчатке, Байкале, в Подмосковье. Но самый большой выбор — в Карелии и Мурманской области.

"Север идеален для снегоходного туризма: великолепная природа, бескрайняя тайга и замерзшие озера", — подчеркивает Юлия Романова.

В Карелии популярны и короткие маршруты на один-два дня, и длительные экспедиции — почти на неделю. Можно отправиться на остров Кижи по льду Онеги, устроить сафари вдоль живописного Сямозера, добраться до мистической горы Воттоваара и парка Паанаярви.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в медиабанкСнегоход с туристами на острове Кижи
Снегоход с туристами на острове Кижи. в музее-заповеднике Кижи - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Снегоход с туристами на острове Кижи
Если вы раньше никогда не были в этом регионе, Дмитрий Петров рекомендует тур "По земле карелов-ливвиков", в том числе по местам съемок фильма "...А зори здесь тихие". Познакомитесь и с природой, и с бытом коренных народов.
"Кольский полуостров — тоже настоящий рай для ценителей такого отдыха. Зима ранняя и длинная, невероятные просторы и, конечно же, горы. Здесь мы предлагаем и маршруты в Хибины, и экспедиции к Баренцеву морю по Ловозерским тундрам", — перечисляет Юлия.
© "Лесная сказка"Тур по Мурманской области
Туры на снегоходах
© "Лесная сказка"
Тур по Мурманской области
Стоят снегоходные туры дороже обычных экскурсионных: в цену входят затраты на технику, ее подготовку и обслуживание. Съездить в Карелию на пару-тройку дней можно за 30 тысяч рублей с человека, на Кольский — от 50 тысяч. А длительные экспедиции обойдутся минимум в 100.
Если вы согласны быть пассажиром, цена в некоторых компаниях значительно ниже.
© "Алем-тур"Туристы на снегоходах
Туры на снегоходах
© "Алем-тур"
Туристы на снегоходах
Предлагают и смешанные программы. Например, в ассортименте "Центра северного сафари" есть экстремальные гастротуры. Сначала бороздишь снежные просторы, а потом дегустируешь блюда местной кухни от шеф-повара.
Снегоходные программы бывают кольцевыми и радиальными.

"В первом случае вы каждый день ночуете в новом месте: в отеле, гостевом доме или лесной избушке. Во втором — находитесь на базе отдыха или в загородном комплексе и ежедневно выезжаете на короткие дистанции", — рассказывает Юлия Романова.

В Мурманской области можно прокатиться к Камню желаний, который, по поверьям саамского народа, исполняет мечты всех, кто к нему прикасается, уточняет менеджер "Центра северного сафари" Мария Тихонова.
© "Лесная сказка"В среднем туры на снегоходах длятся три-четыре дня
Туры на снегоходах
© "Лесная сказка"
В среднем туры на снегоходах длятся три-четыре дня
По пути полюбутесь Хибинскими и Мончегорскими горами. Стоит такое приключение от 4400 рублей за три часа.
Авиабилеты и трансферы — отдельно.

Из вещей — только рюкзак

"Готовиться к снегоходному туру нужно тщательно, особенно с экипировкой. Независимо от региона — будет холодно!" — предупреждает Юлия Романова.
© "Центр Северного Сафари"Всем участникам тура перед поездкой выдают защитную экипировку
Туры на снегоходах
© "Центр Северного Сафари"
Всем участникам тура перед поездкой выдают защитную экипировку
Перед выходом на маршрут обязательно выдают комплект снаряжения: комбинезон, ботинки, варежки, шлем. Подшлемник лучше взять свой.
Также понадобятся термобелье и термоноски для экстремально низких температур, свободная одежда в стиле outdoor (теплая непродуваемая куртка и брюки или полукомбинезон), шерстяной свитер, удобная обувь, перчатки и комплект сменного белья, добавляет Мария Тихонова.
© "Центр Северного Сафари"Туристы
Туры на снегоходах
© "Центр Северного Сафари"
Туристы
Кроме того, нужны дорожная аптечка, средства личной гигиены. Не забудьте про фотоаппаратуру, внешние аккумуляторы и зарядные устройства. Место, правда, ограничено.

"Все должно поместиться в небольшой рюкзачок или дорожную сумку, — поясняет Дмитрий Петров. — В длительных турах от трех дней вещи перемещаются вместе с вами на снегоходе или в санях".

Через тернии к звездам

Инструкторы расскажут, как управлять снегоходом, что делать в экстремальной ситуации, и будут присматривать за вами на маршруте.

"Ничего бы не получилось без нашего инструктора, который вел нас через тернии к звездам, вытаскивал, собирал, чинил в полевых условиях на морозе все, что мы переворачивали и ломали. Его клич "Ребятки, работаем!" нереально поднимал боевой дух", — вспоминает Мария Кравчук.

© "Алем-тур"Помимо мужчин, в туры на снегоходах часто ездят и девушки
Туры на снегоходах
© "Алем-тур"
Помимо мужчин, в туры на снегоходах часто ездят и девушки
За руль пускают туристов от 18 до 60 лет. Пассажирами можно брать детей, но не младше десяти лет и выше 100 сантиметров.
Обязательно подписывается договор материальной ответственности на случай, если кто-то не справится с управлением, врежется в дерево или перевернется.
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкТуристы катаются на снегоходах по льду Красноярского водохранилища
Туристы катаются на снегоходах по льду Красноярского водохранилища - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Туристы катаются на снегоходах по льду Красноярского водохранилища
"Отвечает тот, кто в данный момент управлял снегоходом", — уточняет Дмитрий Петров.

Тест "на мужика"

Если вы не любите зиму, холод и полевые условия, поездка вряд ли доставит вам радость.

"Снегоходный тур не зайдет путешественникам, которые привыкли к комфортному отдыху: хорошие отели, питание в кафе и ресторанах, — предупреждает Юлия Романова. — На маршруте нередко ночуете в лесных избушках, а вместо полноценного обеда — пикник на свежем воздухе".

Хорошая физическая форма тоже важна, особенно в дальнем путешествии, где за день проезжают до 200 километров.
© "Лесная сказка"Участники тура на снегоходах
Туры на снегоходах
© "Лесная сказка"
Участники тура на снегоходах
Не всегда есть дорога — порой только направление, где никто еще не ездил, — приходится прокладывать путь самостоятельно, регулярно закапываясь в снег.
"Однажды мы шли к перевалу Рамзая в Хибинах группой из пяти снегоходов. Не доехав буквально несколько сотен метров, наткнулись на снежную стену между скал — намело. Попробовали подняться. Застревали, откапывались, опять застревали. Потеряв несколько часов, все же сделали дорогу", — приводит пример Дмитрий Петров. Следующие группы с легкостью проезжали по их следам.
Совсем новичкам менеджер Юлия Романова советует непродолжительный тур без сложностей. Вдруг окажется, что такой вид досуга вам совсем не подходит.
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