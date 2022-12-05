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В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 05.12.2022
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В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 05.12.2022
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:13
2022-12-05T12:13
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с "допандемийным" 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% от онкологических заболеваний", - говорится в приветствии Мурашко к участникам "Российской недели здравоохранения".Он отметил, что с учетом складывающейся динамики прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года."Это хороший пример того, как таргетные действия, основанные на понимании резервов по сокращению смертности, позволяют управлять общественным здоровьем",- подчеркнул министр.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
12:13 05.12.2022
 
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения

Мурашко: смертность от болезней системы кровообращения снизилась почти на десять процентов

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с "допандемийным" 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% от онкологических заболеваний", - говорится в приветствии Мурашко к участникам "Российской недели здравоохранения".
Он отметил, что с учетом складывающейся динамики прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.
"Это хороший пример того, как таргетные действия, основанные на понимании резервов по сокращению смертности, позволяют управлять общественным здоровьем",- подчеркнул министр.
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