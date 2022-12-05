https://ria.ru/20221205/smertnost-1836368584.html
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения - РИА Новости, 05.12.2022
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:13
2022-12-05T12:13
2022-12-05T12:13
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с "допандемийным" 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% от онкологических заболеваний", - говорится в приветствии Мурашко к участникам "Российской недели здравоохранения".Он отметил, что с учетом складывающейся динамики прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года."Это хороший пример того, как таргетные действия, основанные на понимании резервов по сокращению смертности, позволяют управлять общественным здоровьем",- подчеркнул министр.
https://ria.ru/20221006/davlenie-1821948588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
В России снизилась смертность от болезней системы кровообращения
Мурашко: смертность от болезней системы кровообращения снизилась почти на десять процентов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Смертность от болезней системы кровообращения снизилась в России почти на 10% по сравнению с 2019 годом, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сегодня мы вышли на устойчивую траекторию снижения смертности. Фактически за короткий период эти показатели достигли даже меньших значений в сравнении с "допандемийным" 2019 годом. Почти на 10% снизилась смертность по болезням системы кровообращения, на 4,5% от онкологических заболеваний", - говорится в приветствии Мурашко к участникам "Российской недели здравоохранения".
Он отметил, что с учетом складывающейся динамики прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни на 1,8 года.
"Это хороший пример того, как таргетные действия, основанные на понимании резервов по сокращению смертности, позволяют управлять общественным здоровьем",- подчеркнул министр.