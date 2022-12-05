https://ria.ru/20221205/sklad-1836370233.html

Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.12.2022

Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области

Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T12:20

2022-12-05T12:20

2022-12-05T12:25

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления в Харьковской области и ДНР, а также 72 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах.

https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836369898.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, харьковская область