https://ria.ru/20221205/sklad-1836370233.html
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 05.12.2022
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T12:20
2022-12-05T12:20
2022-12-05T12:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
запорожская область
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинский склад боеприпасов в Запорожской области, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение семи пунктам управления в Харьковской области и ДНР, а также 72 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193 районах.
https://ria.ru/20221205/spetsoperatsiya-1836369898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, запорожская область, россия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Россия, Харьковская область
12:20 05.12.2022 (обновлено: 12:25 05.12.2022)
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области
Российские силы уничтожили склад боеприпасов ВСУ у Каменского в в Запорожской области