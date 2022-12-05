https://ria.ru/20221205/shpionazh-1836450753.html
ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа
ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа - РИА Новости, 05.12.2022
ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа
ФСБ России сообщила, что объявила официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, подпадающих под... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:16
2022-12-05T16:16
2022-12-05T16:29
россия
колумбия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
сша
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что объявила официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, подпадающих под статью УК РФ о шпионаже."Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.Ранее в понедельник СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против колумбийца, обвиняемого в распространении фейков о российской армии по заказу компании из США, выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США.В СК подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ. О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля нынешнего года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем абонентам российских операторов удаленно массово рассылались фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отметили, что все это колумбиец делал в составе организованной группы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, колумбия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сша
Россия, Колумбия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), США
16:16 05.12.2022 (обновлено: 16:29 05.12.2022)
ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа
ФСБ вынесла гражданину Колумбии официальное предостережение о недопустимости шпионажа
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
ФСБ России сообщила
, что объявила официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, подпадающих под статью УК РФ о шпионаже.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.
Ранее в понедельник СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против колумбийца, обвиняемого в распространении фейков о российской армии по заказу компании из США, выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США.
В СК подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ. О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.
Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля нынешнего года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем абонентам российских операторов удаленно массово рассылались фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отметили, что все это колумбиец делал в составе организованной группы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом.