https://ria.ru/20221205/shpionazh-1836450753.html

ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа

ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа - РИА Новости, 05.12.2022

ФСБ вынесла гражданину Колумбии предостережение о недопустимости шпионажа

ФСБ России сообщила, что объявила официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, подпадающих под... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:16

2022-12-05T16:16

2022-12-05T16:29

россия

колумбия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:47:1595:944_1920x0_80_0_0_5990612711bf36764767abc1d24f9f14.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. ФСБ России сообщила, что объявила официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, подпадающих под статью УК РФ о шпионаже."Федеральной службой безопасности Российской Федерации объявлено официальное предостережение гражданину Колумбии Хиральдо Сарай Альберто Энрике о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса Российской Федерации "Шпионаж", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.Ранее в понедельник СК РФ сообщил о завершении расследования уголовного дела против колумбийца, обвиняемого в распространении фейков о российской армии по заказу компании из США, выяснилось также, что эта компания, предположительно, имитировала вмешательство РФ в выборы-2020 в США.В СК подчеркнули, что дело было возбуждено по материалам Службы контрразведки ФСБ. О задержании колумбийца в апреле сообщал его адвокат, тогда же стало известно, что суд в Москве арестовал этого уроженца Латинской Америки.Следствие пришло к выводу, что с 5 марта по 9 апреля нынешнего года фигурант, у которого есть вид на жительство в РФ, обеспечивал техническую подготовку и размещение в одном из торговых центров Москвы телефонов, через которые затем абонентам российских операторов удаленно массово рассылались фейки о действиях российских военных на Украине. В СК отметили, что все это колумбиец делал в составе организованной группы, а его действиями руководили зарубежные граждане. Кроме того, фигурант получал деньги за "работу". Сейчас мужчина находится под арестом.

https://ria.ru/20221128/energodar-1834673274.html

россия

колумбия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, колумбия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, следственный комитет россии (ск рф), сша