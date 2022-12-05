https://ria.ru/20221205/saratov-1836347979.html
Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе
Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе - РИА Новости, 05.12.2022
Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе
Никаких ЧП в жилых кварталах города Энгельса Саратовской области не происходило, данные о некоем хлопке проверяются силовыми структурами, написал губернатор... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T11:15
2022-12-05T11:15
2022-12-05T16:26
происшествия
роман бусаргин
энгельс
саратовская область
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САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Никаких ЧП в жилых кварталах города Энгельса Саратовской области не происходило, данные о некоем хлопке проверяются силовыми структурами, написал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, комментируя информацию в соцсетях о громком хлопке со вспышкой в городе.Ранее в соцсетях появились видео с камер наблюдения, запечатлевших вспышку и хлопок в Энгельсе."Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", — заверил губернатор.
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происшествия, роман бусаргин, энгельс, саратовская область
Происшествия, Роман Бусаргин, Энгельс, Саратовская область
11:15 05.12.2022 (обновлено: 16:26 05.12.2022)
Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе
Губернатор Саратовской области Бусаргин опроверг данные о ЧП в жилых кварталах Энгельса