https://ria.ru/20221205/saratov-1836347979.html

Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе

Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе - РИА Новости, 05.12.2022

Саратовский губернатор прокомментировал данные о громком хлопке в Энгельсе

Никаких ЧП в жилых кварталах города Энгельса Саратовской области не происходило, данные о некоем хлопке проверяются силовыми структурами, написал губернатор... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:15

2022-12-05T11:15

2022-12-05T16:26

происшествия

роман бусаргин

энгельс

саратовская область

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САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Никаких ЧП в жилых кварталах города Энгельса Саратовской области не происходило, данные о некоем хлопке проверяются силовыми структурами, написал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале, комментируя информацию в соцсетях о громком хлопке со вспышкой в городе.Ранее в соцсетях появились видео с камер наблюдения, запечатлевших вспышку и хлопок в Энгельсе."Уважаемые жители, в социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами", — заверил губернатор.

https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836339479.html

энгельс

саратовская область

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происшествия, роман бусаргин, энгельс, саратовская область