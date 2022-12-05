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Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи - РИА Новости, 05.12.2022
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Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи - РИА Новости, 05.12.2022
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи
Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:06
2022-12-05T10:06
луганская народная республика
луганск
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства."Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников детского дома № 1 города Луганска, передали ребятам теплую одежду, постельные принадлежности и сладкие подарки. Дети тепло приняли росгвардейцев, прочли им стихи и выразили пожелание встречаться чаще", - рассказали в пресс-службе.Гуманитарная акция проходит при поддержке местных властей и жителей ЛНР."В этом детском доме мы уже второй раз. Были чуть больше месяца назад. Дети нас встретили тепло, показали мини-концерт, мы им подарили книги и сладкие подарки. И командир еще раз организовал сбор гуманитарной помощи. В этот раз мы привезли теплые детские вещи и, конечно, сладкие сувениры. Гуманитарную помощь помогли собрать жители Белгородской области, общественные организации и плюс ветераны нашей воинской части", - рассказал представитель Росгвардии Сергей на видео, предоставленном пресс-службой ведомства.Директор луганского детдома № 1 Виктория Мочалова поблагодарила военных Росгвардии и отметила, что сейчас для детей важна любая помощь и, прежде всего, им нужно общение.
https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html
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луганская народная республика, луганск, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Луганская Народная Республика, Луганск, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
10:06 05.12.2022
 
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи

Росгвардейцы подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости

© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в медиабанкСотрудники специального подразделения Росгвардии
Сотрудники специального подразделения Росгвардии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Анна Садовникова
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Сотрудники специального подразделения Росгвардии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников детского дома № 1 города Луганска, передали ребятам теплую одежду, постельные принадлежности и сладкие подарки. Дети тепло приняли росгвардейцев, прочли им стихи и выразили пожелание встречаться чаще", - рассказали в пресс-службе.
Гуманитарная акция проходит при поддержке местных властей и жителей ЛНР.
"В этом детском доме мы уже второй раз. Были чуть больше месяца назад. Дети нас встретили тепло, показали мини-концерт, мы им подарили книги и сладкие подарки. И командир еще раз организовал сбор гуманитарной помощи. В этот раз мы привезли теплые детские вещи и, конечно, сладкие сувениры. Гуманитарную помощь помогли собрать жители Белгородской области, общественные организации и плюс ветераны нашей воинской части", - рассказал представитель Росгвардии Сергей на видео, предоставленном пресс-службой ведомства.
Директор луганского детдома № 1 Виктория Мочалова поблагодарила военных Росгвардии и отметила, что сейчас для детей важна любая помощь и, прежде всего, им нужно общение.
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