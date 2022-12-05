https://ria.ru/20221205/rosgvardiya-1836330710.html

Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи

Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи - РИА Новости, 05.12.2022

Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи

Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T10:06

2022-12-05T10:06

2022-12-05T10:06

луганская народная республика

луганск

белгородская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832557409_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_0d9b982d04fd737cbda5806102769bd7.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства."Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников детского дома № 1 города Луганска, передали ребятам теплую одежду, постельные принадлежности и сладкие подарки. Дети тепло приняли росгвардейцев, прочли им стихи и выразили пожелание встречаться чаще", - рассказали в пресс-службе.Гуманитарная акция проходит при поддержке местных властей и жителей ЛНР."В этом детском доме мы уже второй раз. Были чуть больше месяца назад. Дети нас встретили тепло, показали мини-концерт, мы им подарили книги и сладкие подарки. И командир еще раз организовал сбор гуманитарной помощи. В этот раз мы привезли теплые детские вещи и, конечно, сладкие сувениры. Гуманитарную помощь помогли собрать жители Белгородской области, общественные организации и плюс ветераны нашей воинской части", - рассказал представитель Росгвардии Сергей на видео, предоставленном пресс-службой ведомства.Директор луганского детдома № 1 Виктория Мочалова поблагодарила военных Росгвардии и отметила, что сейчас для детей важна любая помощь и, прежде всего, им нужно общение.

https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html

луганская народная республика

луганск

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, луганск, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество