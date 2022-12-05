https://ria.ru/20221205/rosgvardiya-1836330710.html
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи - РИА Новости, 05.12.2022
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи
Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T10:06
2022-12-05T10:06
2022-12-05T10:06
луганская народная республика
луганск
белгородская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832557409_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_0d9b982d04fd737cbda5806102769bd7.jpg
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сотрудники Росгвардии провели гуманитарную акцию и подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости, сообщили в пресс-службе ведомства."Спецназовцы Росгвардии навестили воспитанников детского дома № 1 города Луганска, передали ребятам теплую одежду, постельные принадлежности и сладкие подарки. Дети тепло приняли росгвардейцев, прочли им стихи и выразили пожелание встречаться чаще", - рассказали в пресс-службе.Гуманитарная акция проходит при поддержке местных властей и жителей ЛНР."В этом детском доме мы уже второй раз. Были чуть больше месяца назад. Дети нас встретили тепло, показали мини-концерт, мы им подарили книги и сладкие подарки. И командир еще раз организовал сбор гуманитарной помощи. В этот раз мы привезли теплые детские вещи и, конечно, сладкие сувениры. Гуманитарную помощь помогли собрать жители Белгородской области, общественные организации и плюс ветераны нашей воинской части", - рассказал представитель Росгвардии Сергей на видео, предоставленном пресс-службой ведомства.Директор луганского детдома № 1 Виктория Мочалова поблагодарила военных Росгвардии и отметила, что сейчас для детей важна любая помощь и, прежде всего, им нужно общение.
https://ria.ru/20221202/lugansk-1835973919.html
луганская народная республика
луганск
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832557409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_928c0cab978ae2d20638b3b8798cb057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, луганск, белгородская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество
Луганская Народная Республика, Луганск, Белгородская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Общество
Росгвардейцы привезли воспитанникам луганского детдома теплые вещи
Росгвардейцы подарили воспитанникам луганского детского дома теплые вещи и сладости