https://ria.ru/20221205/reanimatsiya-1836321085.html

Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации

Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации - РИА Новости, 05.12.2022

Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации

Пострадавший при взрыве в доме в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения и фармации региона. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:11

2022-12-05T09:11

2022-12-05T09:25

ярославль

ярославская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Пострадавший при взрыве в доме в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения и фармации региона."Пострадавший при взрыве доставлен в больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. Врачи больницы делают все возможное для спасение жизни пострадавшего", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона в социальной сети "ВКонтакте".Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836319162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ярославль, ярославская область, происшествия