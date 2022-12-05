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Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации - РИА Новости, 05.12.2022
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Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации - РИА Новости, 05.12.2022
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации
Пострадавший при взрыве в доме в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения и фармации региона. РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T09:11
2022-12-05T09:25
ярославль
ярославская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Пострадавший при взрыве в доме в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения и фармации региона."Пострадавший при взрыве доставлен в больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. Врачи больницы делают все возможное для спасение жизни пострадавшего", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона в социальной сети "ВКонтакте".Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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ярославль, ярославская область, происшествия
Ярославль, Ярославская область, Происшествия
09:11 05.12.2022 (обновлено: 09:25 05.12.2022)
 
Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации

Пострадавший при взрыве газа в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
Взрыв газа в жилом доме в Ярославле 5.12.22
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РЯЗАНЬ, 5 дек – РИА Новости. Пострадавший при взрыве в доме в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщает департамент здравоохранения и фармации региона.
"Пострадавший при взрыве доставлен в больницу скорой помощи им. Соловьева в крайне тяжелом состоянии, находится в реанимационном отделении. Врачи больницы делают все возможное для спасение жизни пострадавшего", - говорится в сообщении департамента здравоохранения региона в социальной сети "ВКонтакте".
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
Как сообщило СУСК, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На месте взрыва газа в Нижневартовске - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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Власти Нижневартовска формируют список жильцов обрушившегося дома
 
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