В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского
WSJ: западные политики обеспокоились попыткой Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.
"Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией", — отметили журналисты.
По их мнению, первоначальные заявления украинской стороны выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США."
"Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта", — добавили обозреватели.
Как отметила газета, этот инцидент произошел на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией.
"Европейские чиновники охарактеризовали реакцию Киева как преимущественно эмоциональную", — резюмировали журналисты.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.