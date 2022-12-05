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В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского - РИА Новости, 05.12.2022
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В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского
В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского - РИА Новости, 05.12.2022
В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского
Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T02:25
2022-12-05T02:25
в мире
украина
польша
нато
сша
евросоюз
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.По их мнению, первоначальные заявления украинской стороны выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США.""Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта", — добавили обозреватели.Как отметила газета, этот инцидент произошел на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией.Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
https://ria.ru/20221204/ssha-1836247943.html
https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html
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в мире, украина, польша, нато, сша, евросоюз
В мире, Украина, Польша, НАТО, США, Евросоюз
02:25 05.12.2022
 
В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского

WSJ: западные политики обеспокоились попыткой Зеленского втянуть НАТО в конфликт с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.

"Произошедшее той ночью выявило напряженность, которая присутствовала с начала конфликта: в то время как Киев надеется усилить роль НАТО на Украине, Вашингтон и его европейские союзники полны решимости избегать шагов, которые могут спровоцировать прямой конфликт между альянсом и Россией", — отметили журналисты.

По их мнению, первоначальные заявления украинской стороны выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США."
"Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта", — добавили обозреватели.
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"Не в наших интересах". В США выразили недовольство поведением Зеленского
Как отметила газета, этот инцидент произошел на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией.
"Европейские чиновники охарактеризовали реакцию Киева как преимущественно эмоциональную", — резюмировали журналисты.
Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.
Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.
В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.
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