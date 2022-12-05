https://ria.ru/20221205/raznoglasie-1836299416.html

В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского

В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского - РИА Новости, 05.12.2022

В США рассказали о главном разногласии с Киевом после заявления Зеленского

Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T02:25

2022-12-05T02:25

2022-12-05T02:25

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украина

польша

нато

сша

евросоюз

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Западные политики увидели в эмоциональном заявлении Зеленского после падения украинской ракеты в Польше попытку развязать конфликт между НАТО и Россией, заявили обозреватели Wall Street Journal Нэнси Юссеф, Лоуренс Норман и Дрю Хиншоу.По их мнению, первоначальные заявления украинской стороны выявили "одно из самых острых разногласий между Украиной и США.""Некоторые европейские и американские официальные лица все еще задаются вопросом: не пытался ли Зеленский и его помощники использовать ЧП в Польше как возможность более тесно вовлечь НАТО в конфликт, что, по словам западных политиков, Киев пытался сделать на различных этапах конфликта", — добавили обозреватели.Как отметила газета, этот инцидент произошел на фоне уже возникшей напряженности между Киевом и Вашингтоном из-за призывов со стороны США к Украине начать переговоры с Россией.Вечером 15 ноября на территорию Польши, в Люблинском воеводстве, близ границы с Украиной, упала ракета, погибли два человека.Изначально Варшава утверждала, что речь идет о боеприпасах российского производства, но вскоре президент Анджей Дуда признал, что это, скорее всего, было украинское вооружение.В российском Минобороны заявили, что не наносили никаких ударов в районе украинско-польской границы, а все заявления о причастности Москвы — провокация. Эксперты пришли к выводу, что на снимках с места происшествия запечатлены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.

https://ria.ru/20221204/ssha-1836247943.html

https://ria.ru/20221204/ukraina-1836225779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, польша, нато, сша, евросоюз