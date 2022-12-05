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СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО - РИА Новости, 05.12.2022
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СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО
СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО - РИА Новости, 05.12.2022
СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО
Завершено расследование дела участников ячейки экстремистской организации АУЕ* в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина"), рассказала журналистам старший... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T16:43
2022-12-05T16:43
россия
москва
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела участников ячейки экстремистской организации АУЕ* в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина"), рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Летом 2021 года ФСИН сообщала о пресечении деятельности ячейки АУЕ*, вымогавшей деньги у арестантов в двух столичных изоляторах – СИЗО-1 и СИЗО-3. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех фигурантов в возрасте от 32 до 36 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.Уточняется, что ячейка АУЕ* возникла на территории СИЗО-1 в Москве в августе 2020 года. Криминальные авторитеты организовывали доставку запрещенных предметов в изолятор и пропагандировали совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.*Запрещенная в России экстремистская организация
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россия, москва, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия
Россия, Москва, Матросская тишина, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Происшествия
16:43 05.12.2022
 
СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО

СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в СИЗО "Матросская тишина"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЗдание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,
Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве, - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание СИЗО № 1 УФСИН России по Москве,. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела участников ячейки экстремистской организации АУЕ* в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина"), рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Летом 2021 года ФСИН сообщала о пресечении деятельности ячейки АУЕ*, вымогавшей деньги у арестантов в двух столичных изоляторах – СИЗО-1 и СИЗО-3. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех фигурантов в возрасте от 32 до 36 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.
Уточняется, что ячейка АУЕ* возникла на территории СИЗО-1 в Москве в августе 2020 года. Криминальные авторитеты организовывали доставку запрещенных предметов в изолятор и пропагандировали совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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РоссияМоскваМатросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Происшествия
 
 
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