https://ria.ru/20221205/rassledovanie-1836458693.html

СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО

СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО - РИА Новости, 05.12.2022

СК завершил расследование дела организаторов ячейки АУЕ* в московских СИЗО

Завершено расследование дела участников ячейки экстремистской организации АУЕ* в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина"), рассказала журналистам старший... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T16:43

2022-12-05T16:43

2022-12-05T16:43

россия

москва

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Завершено расследование дела участников ячейки экстремистской организации АУЕ* в московском СИЗО-1 ("Матросская тишина"), рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Летом 2021 года ФСИН сообщала о пресечении деятельности ячейки АУЕ*, вымогавшей деньги у арестантов в двух столичных изоляторах – СИЗО-1 и СИЗО-3. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности) и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности)."Завершено расследование уголовного дела в отношении трех фигурантов в возрасте от 32 до 36 лет. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд", - сказала Иванова.Уточняется, что ячейка АУЕ* возникла на территории СИЗО-1 в Москве в августе 2020 года. Криминальные авторитеты организовывали доставку запрещенных предметов в изолятор и пропагандировали совершение противоправных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20221122/voennoplennye-1833478788.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), происшествия