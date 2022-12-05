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На Украине 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести, заявили в Раде

На Украине 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести, заявили в Раде - РИА Новости, 05.12.2022

На Украине 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести, заявили в Раде

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести с 24 февраля. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T22:21

2022-12-05T22:21

2022-12-05T22:21

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

алексей резников

украина

россия

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МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести с 24 февраля.Лубинец провел в понедельник встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен опубликовала заявление о необходимости привлечь Россию к "международной ответственности" за события на Украине и использовать замороженные российские средства на восстановление Украины. В подтверждение своих слов глава ЕК отметила, в частности, что, "по оценкам на сегодняшний день, погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч военных".Позднее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что главе ЕК не стоило озвучивать данные о потерях украинской армии - по его словам, такую информацию должен сообщать только Владимир Зеленский и министр обороны Украины Алексей Резников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, алексей резников, украина, россия, донбасс, еврокомиссия, верховная рада украины, оон