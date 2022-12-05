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Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия - РИА Новости, 05.12.2022
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Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия
Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия - РИА Новости, 05.12.2022
Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия
Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T13:03
2022-12-05T14:30
экономика
максим решетников
россия
мьянма
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников."Продовольственная безопасность сегодня имеет первостепенное значение для благополучия людей. Россия остается ответственным участником мирового продовольственного рынка и намерена строго выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Мы поставляем по всему миру пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу, а также удобрения. Мы открыты для увеличения поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции в Мьянму", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Он отметил, что "российские производители минеральных удобрений готовы работать с коммерческими запросами мьянманских партнеров".
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экономика, максим решетников, россия, мьянма
Экономика, Максим Решетников, Россия, Мьянма
13:03 05.12.2022 (обновлено: 14:30 05.12.2022)
 
Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия

Решетников: Россия намерена строго выполнять обязательства по контрактам продовольствия

© Фото предоставлено Минэкономразвития РФГлава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников во время российско-мьянманского бизнес-форума
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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Продовольственная безопасность сегодня имеет первостепенное значение для благополучия людей. Россия остается ответственным участником мирового продовольственного рынка и намерена строго выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Мы поставляем по всему миру пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу, а также удобрения. Мы открыты для увеличения поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции в Мьянму", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.
Он отметил, что "российские производители минеральных удобрений готовы работать с коммерческими запросами мьянманских партнеров".
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