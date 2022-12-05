https://ria.ru/20221205/prodovolstvie-1836383157.html

Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия

Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия - РИА Новости, 05.12.2022

Решетников назвал Россию ответственным игроком на рынке продовольствия

Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T13:03

2022-12-05T13:03

2022-12-05T14:30

экономика

максим решетников

россия

мьянма

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НЕЙПЬИДО (Мьянма), 5 дек – РИА Новости. Россия остается ответственным участником мирового рынка продовольствия и намерена строго выполнять обязательства по экспортным контрактам, сообщил глава минэкономразвития РФ Максим Решетников."Продовольственная безопасность сегодня имеет первостепенное значение для благополучия людей. Россия остается ответственным участником мирового продовольственного рынка и намерена строго выполнять свои обязательства по экспортным контрактам. Мы поставляем по всему миру пшеницу, подсолнечное масло и кукурузу, а также удобрения. Мы открыты для увеличения поставок продовольствия, сельскохозяйственной продукции в Мьянму", - сказал министр на открытии российско-мьянманского бизнес-форума в столице Мьянмы.Он отметил, что "российские производители минеральных удобрений готовы работать с коммерческими запросами мьянманских партнеров".

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россия

мьянма

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, максим решетников, россия, мьянма