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В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети - РИА Новости, 05.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети - РИА Новости, 05.12.2022
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:22
2022-12-05T17:22
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
украина
молдавия
укрэнерго
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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов, передает корреспондент РИА Новости.В местной компании "Днестрэнерго" уточнили, что это связано с перепадами напряжения за пределами Приднестровья. Информации об отключениях потребителей нет.В понедельник Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило о проблемах в работе энергосистемы Молдавии и предупредило жителей о рисках массовых отключений.Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины зафиксированы в понедельник, сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html
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в мире, жкх, украина, молдавия, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Молдавия, Укрэнерго
17:22 05.12.2022
 
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети

Компания "Днестрэнерго" сообщила о скачках напряжения в электросети Приднестровья

© РИА Новости / Марина Лысцева / Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
© РИА Новости / Марина Лысцева
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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов, передает корреспондент РИА Новости.
В местной компании "Днестрэнерго" уточнили, что это связано с перепадами напряжения за пределами Приднестровья. Информации об отключениях потребителей нет.
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В понедельник Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило о проблемах в работе энергосистемы Молдавии и предупредило жителей о рисках массовых отключений.
Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины зафиксированы в понедельник, сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
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