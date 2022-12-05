https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html

В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети

В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети - РИА Новости, 05.12.2022

В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов,... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T17:22

2022-12-05T17:22

2022-12-05T17:22

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

украина

молдавия

укрэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов, передает корреспондент РИА Новости.В местной компании "Днестрэнерго" уточнили, что это связано с перепадами напряжения за пределами Приднестровья. Информации об отключениях потребителей нет.В понедельник Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило о проблемах в работе энергосистемы Молдавии и предупредило жителей о рисках массовых отключений.Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины зафиксированы в понедельник, сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, украина, молдавия, укрэнерго