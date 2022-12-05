https://ria.ru/20221205/pridnestrove-1836474829.html
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети - РИА Новости, 05.12.2022
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов,... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T17:22
2022-12-05T17:22
2022-12-05T17:22
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жкх
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укрэнерго
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ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике в понедельник наблюдаются скачки напряжения в электросети, что отчасти влияет на работу электроприборов, передает корреспондент РИА Новости.В местной компании "Днестрэнерго" уточнили, что это связано с перепадами напряжения за пределами Приднестровья. Информации об отключениях потребителей нет.В понедельник Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило о проблемах в работе энергосистемы Молдавии и предупредило жителей о рисках массовых отключений.Ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины зафиксированы в понедельник, сообщили ранее в понедельник в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
https://ria.ru/20221205/grafik-1836448299.html
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в мире, жкх, украина, молдавия, укрэнерго
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Украина, Молдавия, Укрэнерго
В Приднестровье сообщили о скачках напряжения в сети
Компания "Днестрэнерго" сообщила о скачках напряжения в электросети Приднестровья