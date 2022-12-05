https://ria.ru/20221205/pozhar-1836521052.html

В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме

В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме - РИА Новости, 05.12.2022

В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме

Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T20:34

2022-12-05T20:34

2022-12-05T20:43

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

суворов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/95/1529899510_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_1cfe861e5e5c8e57ade8fac1845af470.jpg

КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили, что произошел пожар в многоэтажном здании по адресу: Краснодар, улица Суворова, 91. Возгорание было ликвидировано на площади 200 квадратных метров. Эвакуированы 50 человек. Спасено 10 человек. Погибших нет. При ликвидации пожара от РСЧС задействован 81 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава, 16 единицы техники."20.29 полная ликвидация, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку причин и условий возгорания ресторана, расположенного на улице Суворова, сообщило надзорное ведомство края в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221203/pozhar-1836147852.html

краснодар

суворов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворов, россия