https://ria.ru/20221205/pozhar-1836521052.html
В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме
В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме - РИА Новости, 05.12.2022
В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме
Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили журналистам... РИА Новости, 05.12.2022
2022-12-05T20:34
2022-12-05T20:34
2022-12-05T20:43
происшествия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
суворов
россия
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КРАСНОДАР, 5 дек - РИА Новости. Возгорание многоэтажного здания, на территории которого находится ресторан, в центре Краснодара полностью ликвидировано, пострадавших нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее в ведомстве сообщили, что произошел пожар в многоэтажном здании по адресу: Краснодар, улица Суворова, 91. Возгорание было ликвидировано на площади 200 квадратных метров. Эвакуированы 50 человек. Спасено 10 человек. Погибших нет. При ликвидации пожара от РСЧС задействован 81 человек, 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава, 16 единицы техники."20.29 полная ликвидация, пострадавших нет", - говорится в сообщении.Прокуратура Центрального административного округа Краснодара организовала проверку причин и условий возгорания ресторана, расположенного на улице Суворова, сообщило надзорное ведомство края в Telegram-канале.
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), суворов, россия
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Суворов, Россия
20:34 05.12.2022 (обновлено: 20:43 05.12.2022)
В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме
В центре Краснодара ликвидировали пожар в доме, где расположен ресторан