https://ria.ru/20221205/povstantsy-1836541504.html

Повстанцы из движения M23 убили около 300 человек на востоке ДР Конго

Повстанцы из движения M23 убили около 300 человек на востоке ДР Конго - РИА Новости, 05.12.2022

Повстанцы из движения M23 убили около 300 человек на востоке ДР Конго

Повстанцы из движения M23 на прошлой неделе убили около 300 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), несмотря на объявленное правительством... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T23:54

2022-12-05T23:54

2022-12-05T23:54

в мире

луанда

кигали (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147743/75/1477437529_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d193981c96547684e008f8d231101243.jpg

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Повстанцы из движения M23 на прошлой неделе убили около 300 человек на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), несмотря на объявленное правительством перемирие, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти страны.Ранее сообщалось о гибели 122 человек."Речь идет примерно о 300 погибших, которые, насколько известно, были обычными жителями (деревни) Кишише", - передает агентство слова министра промышленности ДРК Жульена Палуку.По данным властей, все погибшие - мирные жители, и по меньшей мере 17 из них, предположительно, дети.По словам пресс-секретаря правительства ДРК Патрика Муяйя, на данный момент трудно представить полную информацию о погибших, поскольку район "находится под оккупацией М23".Франс Пресс отмечает, что движение M23 отвергло обвинения в массовом убийстве.В конце ноября в ангольской столице Луанде состоялся мини-саммит, в котором приняли участие конголезский президент Феликс Чисекеди и глава руандийского МИД Венсан Бирута. Сообщалось, что в ходе переговоров стороны достигли соглашение о прекращении огня на востоке ДРК. Повстанцы М23 тогда заявили, что не присутствовали на саммите и не имеют отношения к выработанным на нем соглашениям.В июне сообщалось, что лидеры стран Восточной Африки на саммите договорились о создании региональных сил, призванных положить конец конфликту на востоке ДР Конго после активизации там боевиков движения М23. Киншаса обвиняла в поддержке мятежников Кигали, руандийская сторона отрицала связь с группировкой.Движение M23, которое ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси, самораспустилось в ноябре 2013 после тяжелого военного поражения. Однако в ноябре 2021 года мятежники вновь взялись за оружие, обвинив власти ДР Конго в несоблюдении соглашений, которые предполагали прием разоружившихся бойцов М23 в состав армии.

https://ria.ru/20221002/kongo-1821038515.html

https://ria.ru/20221205/ubiystvo-1836529391.html

https://ria.ru/20220728/napadenie-1805471793.html

луанда

кигали (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луанда, кигали (город)