https://ria.ru/20221205/pogibshie-1836329073.html

Пятерых погибших при обрушении дома в Нижневартовске пока не опознали

Пятерых погибших при обрушении дома в Нижневартовске пока не опознали - РИА Новости, 05.12.2022

Пятерых погибших при обрушении дома в Нижневартовске пока не опознали

Личности пяти из шести погибших при обрушении жилого дома в Нижневартовске пока не опознаны, сообщили РИА Новости в департаменте общественных, внешних связей и... РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T09:54

2022-12-05T09:54

2022-12-05T09:54

происшествия

жилье

нижневартовск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек – РИА Новости. Личности пяти из шести погибших при обрушении жилого дома в Нижневартовске пока не опознаны, сообщили РИА Новости в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры."Один погибший опознан и подтвержден. Личность других не установлена", - сказала собеседница агентства.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы, несколько человек могут находиться под завалами. Мэрия Нижневартовска сообщала, что "причиной хлопка могла стать неправильная эксплуатация двух газовых баллонов". В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

https://ria.ru/20221205/yaroslavl-1836320719.html

нижневартовск

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происшествия, жилье, нижневартовск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)